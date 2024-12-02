王義川就職　韓國瑜笑問：現在要酒測嗎？

王義川宣誓就職。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月2日電（記者 楊騰凱）前民進黨籍不分區“立委”洪申翰轉任台“勞動部長”，遺缺由民進黨政策會執行長王義川遞補，王義川今日下午正式宣誓就職。出席見證的中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜送給王義川三句話，一，歡迎加入“立法院”的大家庭。二，現在要開始酒測了嗎？三，為“國家”、人民打拚。



由於王義川選前曾經放話，要進入“立法院”幫韓國瑜酒測，確認韓上班前有無喝酒。韓國瑜今日拿這句話反問，當場開了王義川一句玩笑，也讓現場其他與會成員都笑了出來。



王義川今日下午宣誓就職“立法委員”，與會成員包括韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、民進黨團副幹事長李坤城、民進黨籍“立委”陳瑩。監誓人為大法官蔡彩貞。



王義川在民進黨內屬於派系“正國會”，“正國會”掌門人為台“外交部長”林佳龍，林佳龍過去擔任台中市長期間，王義川曾是台中市交通局長。



今日宣誓典禮會場上，韓國瑜從進場開始就神情嚴肅，板著一張臉，原以為韓是不打算給王義川好臉色看。不過在王義川宣誓過後，韓國瑜隨即主動上前向王握手致意，並對他說“歡迎加入“立法院”的大家庭”，此時韓稍微露出笑容，以示對王的歡迎之意。



接著與會成員一起走到會場中央合照紀念，合照過後，韓國瑜恢復幽默本色，還問王義川一句，現在要開始酒測了嗎？讓現場眾人都笑了出來。不過韓國瑜隨後對王補上一句，要為“國家”、人民打拚。