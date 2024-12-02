竹市預算20年首次賸餘　邱臣遠感謝議員支持

新竹市議會今日三讀通過總預算案，為新竹市20年來首次賸餘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月2日電（記者 盧誠輝）新竹市議會今日三讀通過2025年度新竹市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，2025年歲入預算為新台幣297.34億元，歲出預算為297.03億元，歲入歲出相抵賸餘數0.31億元，為近20年來新竹市第一次歲入歲出賸餘。台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠感謝全體議員的支持與鞭策，強調他將秉持財政紀律，積極為市府開源節流。



新竹市議會今日舉行2025年度新竹市總預算案暨附屬單位預算及綜計表三讀會議，包括藍、綠、白議員都到場出席審查會議。



邱臣遠感謝新竹市議會全體議員支持與鞭策，市府團隊將在議會審議通過的法定預算範圍內，全力推動市政。他強調未來市府團隊仍將秉持財政紀律、積極開源節流、嚴控債務，以穩健務實精神，確實依規執行預算及致力推動各項施政，府會同心共創市民福祉。



新竹市府主計處表示，2025年度新竹市總預算歲入原編列297.67億元，經市議會刪減0.33億元，刪減後歲入預算297.34億元；歲出編列297.63億元，經市議會刪減0.6億元，刪減後歲出預算297.03億元，歲入歲出相抵賸餘數0.31億元，為近20年來第一次歲入歲出賸餘。至於在附屬單位預算及綜計表部分，總收入原編列132.27億元，總支出原編列138.48億元，照案通過；收入支出相抵，計有短絀6.21億元。



新竹市府主計處指出，2025年度新竹市總預歲出較上年度增加15.93億元，主要為接續推動各項重大市政建設。另外，針對市議員提出第二預備金使用情形及出國預算編列等相關意見，業務單位申請動支第二預備金時，皆會嚴格要求各單位善用中央訂頒之預算執行要點規定，如所動支經費屬後年度仍須持續辦理計劃，應循預算程序納編以後年度預算，以利議會審查。