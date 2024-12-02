台灣太空國際年會高雄登場　曝火箭基地所在

2024台灣太空國際年會（TASTI 2024）2日在高雄展覽館舉辦開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月2日電（記者 蔣繼平）台灣太空產業年度盛會“2024台灣太空國際年會（TASTI 2024）”1日至4日在高雄展覽館登場，今天舉辦開幕式。“國科會主委”兼太空中心董事長吳誠文受訪時表示，台灣有決心發展太空產業，未來十年是關鍵期，除推動第3期太空科技發展長程計劃，目前候選中的台東縣、屏東縣2處火箭發射基地，最後結果明年3月會公布。



台灣太空國際年會1日到4日在高雄展覽館登場，2日由主辦的“國科會主委”吳誠文到場主持開幕式，並邀請日本JAXA前太空人若田光一擔綱專題演說人，吸引專業人士、學子及太空迷到場，現場湧入約500人。台灣太空國際年會今年是第二屆，去年首屆在台北南港展覽館舉辦，當時蔡英文有到場。



吳誠文會後受訪時表示，目前全世界至少十幾個國家，特別是太空科技強國譬如美國、日本、歐洲等都到台灣來想與台灣合作。台灣要發展的不是衹有遙測衛星、氣象衛星，通訊衛星將來也都要發展，並且還建置火箭發射能力，目前候選的火箭發射基地台東縣、屏東縣2處基地，預計明年3月會有最後的結果。



吳誠文指出，台灣有非常強的半導體科技以及電子系統製造科技，這些廠商、產業非常強，台灣願意與全世界太空科技先進國家合作，願意成為衛星供應鏈重要合作夥伴。台灣不只是半導體、IC設計，還有衛星硬體設計、地面站設備的製造，甚至終端手機將來連到衛星的設備，都願意為全世界貢獻產業能力與全世界合作。



第2屆TASTI由“國科會”指導、太空中心(TASA)主辦，整合重要產官學研組織，廣納包含國際研討會、產業論壇、新創論壇、學術論文展示及立方衛星競賽、太空微課程等，12月1至3日也有台灣首個專以太空產業為主題的“TASTI EXPO”，有58家太空企業與組織、3個國家城市形象館齊聚，總計92個展位，盛況空前。



台灣第3期“太空科技發展長程計劃”預計10年投入新台幣251億元、實施至2028年，“國科會”現已規劃將時程拉長到2031年，並預計加碼400億元經費，相關計劃修正案預計會在今年底之前確定並送至“行政院”。吳誠文說，這次會展主題包含學術與產業，海外駐台單位也積極參與，未來十年關鍵期希望把台灣太空產業建起來。