沒幫韓國瑜酒測　王義川就職首日很低調

媒體包圍提問，綠委王義川都沒回答。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月2日電（記者 楊騰凱）民進黨籍不分區“立委”王義川今日宣誓就職，展開“立委”生涯。由於2024選前王義川曾經豪言，要進“立法院”幫中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜進行酒精測試，看韓有無飲酒，不過今日實際當上“立委”後，王義川態度轉為低調，面對媒體發問均不回答。



王義川今日下午宣誓就職“立法委員”，與會成員包括韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、民進黨團副幹事長李坤城、民進黨籍“立委”陳瑩。監誓人為大法官蔡彩貞。



王義川在民進黨內屬於派系“正國會”，“正國會”掌門人為台“外交部長”林佳龍，林佳龍過去擔任台中市長期間，王義川曾是台中市交通局長。



王義川在2024選前曾經講過不少大話，包括批韓國瑜當高雄市長時曾經爬樹，並公開邀請韓國瑜進行辯論，題目是“韓國瑜是不是最會耍寶的政治人物？”王義川甚至還提到，他要提醒韓國瑜，開會不喝酒，酒後不開會，不然他會每天帶著酒測器跟著韓。



然而今日實際當上“立委”後，能感覺到王義川態度相當低調，不僅沒有公開接受媒體聯訪，面對媒體提問要幫韓國瑜酒測了嗎？民進黨是不是不信任你？王義川也完全不回答。甚至宣誓就職典禮結束後，韓國瑜當面問王義川，要開始酒測了嗎？王也只是微笑，沒多做回應。



王義川宣誓就職過後，馬上趕去參加“立法院”“國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會”第1次全體委員會議，現場藍綠“立委”唇槍舌戰，不過王義川並未參與戰局，只是坐在位置上看著“學長姐們”互鬥，態度真的很低調。