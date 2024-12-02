雙城論壇到底卡哪？蔣萬安：與上海同宣布

左起台北市長蔣萬安、觀傳局長王秋冬接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月2日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇傳出將在16至18日舉行，但遲遲未正式公開拍板證實，陸委會更指台北市政府遲未將名單送來申請。中國國民黨籍台北市長蔣萬安2日表示，持續努力中，會與上海方做最後溝通，一旦確定，會正式對外報告。台北市政府觀光傳播局長王秋冬補充說明，會與上海達成默契，同步公布確切的時間與層級。



蔣萬安今日下午赴台北市議會接受市政總質詢。



國民黨籍台北市議員張斯綱質詢，媒體報導今年雙城論壇將在16至18日於台北市舉行，來台層級可能是上海市副市長華源。可是陸委會到今天都說，目前都沒看到台北市府送交審查的上海團層級名單與時間，到底卡在哪？台北市府到底送出申請了沒？



蔣萬安答詢，台北市府其實都依照工作期程進行中，也持續與上海方做最後溝通，一旦確定，將正式對外報告。



張斯綱追問，來的層級到底是上海市長龔正？還是華源？還是哪位大陸常委？雙城論壇業務負責人之一的王秋冬代為答詢，還在努力溝通中。



張斯綱無奈苦笑說，時間很緊迫，距離報載的16日僅剩2周，到現在都還沒確定、名單沒送審，恐怕會來不及吧？請台北市政府也應該要適當公布一些進度，讓市民有所瞭解。



王秋冬重申，都還在努力中，應該會來得及送審，因按照往例，台北、上海會有默契，雙方將會同步公布，蔣萬安市長也承諾過一定會辦好，所以市府會朝此方向繼續努力。