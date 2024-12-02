台灣太空國際年會　鴻海秀佈局衛星產業成果

鴻海科技集團的攤位展出去年射上軌道的“珍珠號立方衛星”等大模型。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月2日電（記者 蔣繼平）2024台灣太空國際年會（TASTI 2024）在高雄展覽館登場，同步登場“太空主題博覽會（TASTI EXPO）”，來自台灣的全球第四大資訊公司“鴻海”參展，攤位上有一年前成功發射的“珍珠號立方衛星”等大模型，及具有商機的“低軌衛星使用者終端”設備，不僅展現低軌衛星通訊發展進度，鴻海也扮演打造產業生態系的角色。



台灣太空國際年會1日到4日在高雄展覽館登場，包含國際研討會、產業論壇、新創論壇、學術論文展示及立方衛星競賽、太空微課程等，並於2日舉辦開幕。另外，一樓展廳還規劃了“太空主題博覽會”，共有58家太空企業與組織展出92個攤位，除讓產官學進行專業交流，1日也開放民眾免費入場，可一窺太空產業面貌。



太空主題博覽會到場參展的鴻海，這次以“新世代太空通訊”為主軸，展示集團在低軌道衛星通訊的最新進展，並攜手產業夥伴共同打造完整衛星產業生態系。攤位上可看到去年11月成功發射升空的“珍珠號立方衛星”1比1實體模型，由中央大學和鴻海集團共同研製，執行為期1年的寬頻通訊實驗，以及太空環境探測任務。



許多半導體、電子業都在搶太空商機，但上太空之前必須先向客戶證明產品足以通過太空環境考驗。鴻海科技集團資深處長趙元瀚指出，珍珠號其實就是為了去體驗從無到有，從發射、到頻段索取的完整過程，這個過程最困難，另外，許多關鍵技術在海外，所以與歐美大廠採策略聯盟，協助供應鏈在不同國家落地製造。



趙元瀚指出，鴻海要做的是標準化與產業化，就像過去做手機、電動車一樣，標準化之後，讓發射上太空的衛星成本可以下降。而馬斯克旗下SpaceX發射系統是將發射成本下降，只要兩邊都下降，產業就會轉得很快。業界觀察，等2026年或2027年開始進行6G標準規範後會有明顯的爆發，目前鴻海正扮演協助生態圈建立的角色。



攤位上也可看到“低軌衛星使用者終端”設備，具備平面式相控陣列天線，尺寸長寬均44.6公分、高6公分、重6.8公斤。趙元瀚介紹，低軌衛星未來佈建後，可實現使用者不管爬山、出海、或開車，只要帶著接收器就能收訊，而且也不像過去的“小耳朵”，越做越平面、好攜帶，且成本從幾萬美金降成幾百美金，很有商機。