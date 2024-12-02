陸客訪金人數直增　陳玉珍協調增小三通船班

藍委陳玉珍召開協調會增加金廈兩岸小三通航次及台金航空班次。（照片：藍委陳玉珍提供） 中評社台北12月2日電／金廈“小三通”替金門帶來陸客觀光人潮，出現小三通航次不足及台金航線機位屢屢訂不到機位問題，中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍今天特地召開協調會，邀集相關單位，要求主管機關能適時反映觀光巿場需求，增加金廈兩岸小三通航次及台金航空班次。最後陳玉珍作出四點結論，金廈小三通航班部分，請航港局朝一天36航次方向規劃，台金航線加班機則請民航局與兩大航空公司加強協調，以加班機或加大機型方式解決春節疏運需求，讓金門鄉親能如期返鄉，過個好年。



為求有效解決問題，也強化各執行機關單位的橫向聯繫，避免出現溝通不良情形，陳玉珍此次協調會特地擴大邀請機關對象，出席機關包括大陸委員會、“交通部”、航港局、民航局、移民署、“警政署”、金門縣政府觀光處、金門縣政府港務處、“農業部”動植物防檢署、“財政部”關務署、“海巡署”、“衛生福利部”疾管署、立榮航空公司、華信航空公司以及金門縣旅行商業同業公會等15個機關單位共同研商。



陳玉珍表示，從今年9月27日恢復開放大陸福建人民以小三通個簽及團簽方式申請入境金門旅遊，陸客訪金的人數就不斷增長。舉近期為例，11月9日往來5763人次、16日5746人次，19日僅金廈航線更有5838人次，顯見陸客來金門觀光是“正在進行式”。而從小三通載客率來看，平均載客率已達7成，假日尖峰時期更有單向9成，雙向8成5以上的運量，這些數據都顯示出，目前雙向20航次的運量已不敷使用，若要有效擴大金門觀光效益，持續提升陸客訪金的人數，惟有小三通增加航次，方能滿足購票需求。



至於台金航線建議增加航班機位部分，陳玉珍則是提到，每年春節假期，許多在台灣各地工作經商的金門遊子，最重要的工作就是訂張機票，返鄉陪陪家人、父母，吃團圓飯過個好年。目前預計12月中旬進行加班機的訂位作業，但最近許多鄉親都紛紛反映，還不用等到春節，現在訂機位都常常面臨到班機客滿的狀況。陳玉珍說，她感謝每年春節疏運期間，各行政單位的通力配合，但是台金航線是金門鄉親主要的交通路線，還是期盼“交通部”民航局能協調兩大航空公司，持續加大台金航線運能，讓金門鄉親過好年。

