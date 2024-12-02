獲救流浪貓常住桃園警局　穿制服升格為所貓

桃園市景福派出所新成員“乖乖”，在耶誕節前夕，獲得專屬警察制服，正式升格成所貓。（桃園警分局景福派出所提供） 中評社桃園12月2日電／桃園警分局今天表示，景福派出所去年多了新成員“乖乖”，是員警從機車引擎救出的虎斑貓，在派出所內生活1年多擄獲員警及洽公民眾的心，近來更獲得專屬警察制服，正式升格成所貓。



“乖乖”原本是流浪貓，去年9月還是年僅1個月大的小幼貓，牠鑽進機車引擎取暖，景福所警員李承翰接獲民眾求助前往協助誘捕，順利誘捕後先帶往動物醫院，經檢查是隻小雌貓、沒有植入晶片，應該是無飼主的浪貓，遂先將牠帶回派出所照顧。員警們集資幫牠準備生活、遊戲用品，取名“乖乖”並帶牠植入晶片。



桃園市警局桃園分局景福派出所所長吳家鳴表示，一年多來“乖乖”在所內Long Stay，與員警們互動親密，許多洽公民眾很喜愛逗弄“乖乖”，已被大家視為所內的一份子。



吳家鳴指出，今年耶誕節前夕，員警們決定送“乖乖”一份最具價值的禮物，那就是一套“專屬的警察制服”，讓曾經的浪貓變成了所貓。希望在牠的陪伴下，讓員警們忙碌的心情能獲得舒緩，可以更全心全力投入維護治安的工作，前往洽公的民眾也可以放鬆心情接受服務。