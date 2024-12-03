黃齊元：美國對付中國招式有限 勢均力敵

藍濤亞洲總裁黃齊元。（中評社 資料照） 中評社台中12月3日電（記者 方敬為）針對美國共和黨籍總統當選人特朗普明年1月18日就職後中美貿易走向，藍濤亞洲總裁黃齊元接受中評社訪問表示，特朗普已揚言對中國加徵關稅，甚至研擬取消與中國的正常貿易關係，相關衝擊不容小覷，但由於特朗普的政策慣性雷聲大雨點小，並考慮到美國本身的經濟問題，中國可利用特朗普可交易的性格，取得轉圜空間。



黃齊元提到，尤其中國目前在環境變遷、淨零減碳等國際趨勢取得先機，在相關產業發展、生產鏈的建置堪稱世界領頭羊，加上中國在很多的科技方面也是領先，又主導供應鏈，應對美國貿易攻勢，中國的可用籌碼並不少，研判面對特朗普的貿易戰2.0，中國是短空長多。



黃齊元，美國史丹佛大學工商管理碩士，藍濤亞洲總裁，具有30年投行和創投經驗，兼任台灣併購與私募股權協會理事長、中國大陸併購公會理事、東海大學智慧轉型中心執行長等職。



特朗普日前表態，上任後將先對中國現行關稅全面加徵10%，與競選期間喊出的60%到100%比率有落差。黃齊元表示，特朗普的經貿政策經常隨著形勢有所變化，因為特朗普採取商業模式施政，只要結果能夠符合美國利益，或條件令其滿意，隨時可能朝令夕改。



黃齊元提到，特朗普最慣用的手法是“先聲奪人”，透過拉高籌碼，增加談判空間，但實際做的卻未必與說的相同，特朗普第一任期的經濟政策就經常有“雷聲大雨點小”的情況，由此可以約略看出，未來特朗普上任後的經貿政策，雖然預期會對中國更為嚴厲，但也未必沒有轉圜的空間。

