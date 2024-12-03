中評關注：草屯補選非綠大團結　綠選將難產

草屯鎮長將辦理補選。（中評社 資料照） 中評社台中12月3日電（記者 方敬為）中國國民黨籍草屯鎮長簡景賢猝逝，鎮長缺額將於明年1月18日補選，藍營在11月25日率先宣布徵召縣議員簡賜勝參選，民進黨方面卻選將難產，直到登記前1日，12月3日才召開提名記者會。據瞭解，綠營原盤算簡賜勝會以無黨籍參選，分散泛藍票源，有機可乘，未料藍營在縣長許淑華出手下順利整合，形勢不利，導致綠營內部興致缺缺。



簡景賢擔任草屯鎮長第2屆任期未逾2年，依《地方制度法》規定，須於3個月內完成補選。南投縣選舉委員會公告補選期程，定於明年1月18日舉行投票，今年12月4日至6日受理參選人登記，12月20日號次抽籤，明年1月8日至17日為競選活動期間。



草屯鎮人口截至2024年10月統計，共9萬7003人，是全南投縣選票最多的鄉鎮，也是全台人口第一大鎮，為每逢選舉兵家必爭之地。



國民黨在事發後7天內迅速整合，於11月25日召開徵召提名記者會，宣布將由無黨籍縣議員簡賜勝代表參選；民進黨方面原先對外稱，11月底前會確定選將，並召開提名記者會，但卻未能如期，而是推遲至12月3日上午才宣布人選，隔天就是選委會公告的登記日期，整合步調延宕。



據瞭解，民進黨原先對草屯鎮長補選相對樂觀，由於地方早耳聞簡賜勝已備戰投入2026年鎮長改選，預料這次補選不會缺席，加上簡又是無黨籍，草屯當地3位國民黨籍縣議員當中就有2人曾表示有意願參選，只要藍營自提人選，形成“三腳督”局面，綠營就有機會得勝。



但民進黨的盤算未能實現，因為國民黨在縣長許淑華出手整合下，成功招募簡賜勝回歸國民黨披藍袍參選，也協調其他黨籍縣議員禮讓支持，甚至連台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔也表態相挺，營造非綠大團結氣氛，也讓民進黨內先前被點名的縣議員蔡銘軒、前草屯鎮長洪國浩興致缺缺。



洪國浩並公開強調無意願參選，蔡銘軒甚至赴海外旅遊避風頭，顯然補選形勢對綠營不利，由於民進黨南投縣黨部徵詢人選未果，只好由中央黨部直接徵召人選，12月3日將對外公布。