1203上凱道反廢死　朱立倫呼籲民眾參與

被害人權益相關團體及被害者家屬12月3日在凱達格蘭大道舉辦活動，朱立倫呼籲民眾前往聲援。(照:朱立倫臉書) 中評社台北12月2日電／“憲法法庭”9月20日宣判，死刑“有條件合憲”但限縮適用範圍。被害人權益相關團體及被害者家屬12月3日在凱達格蘭大道舉辦“衹有愛如故，追思白玫瑰”活動。中國國民黨主席朱立倫今天在臉書發文，呼籲民眾一起走上凱道，支持台灣社會的善良、支持共同正義、以最堅定的態度，叫醒被意識形態蒙蔽雙眼的民進黨政府！



朱立倫表示，聲援1203白玫瑰運動，是反廢死、護遺屬，台灣公平正義最關鍵一戰！



師鐸獎女教師遭殺害案今年十周年，這也是“憲法法庭”死刑“釋憲”案出爐後，首件凶手逆轉逃死的首例。被害者家屬與被害人權益相關團體將於12月3日在凱達格蘭大道舉辦“衹有愛如故 追思白玫瑰”活動，提出“拒絕廢死派大法官”、“修法保障被害人及家屬權益”二大訴求，呼籲民眾當天一起響應。



國民黨“立委”吳宗憲、羅智強、翁曉玲等八名“立委”日前舉行記者會，邀請各界於12月3日一起走上凱道響應，民進黨“立委”王世堅也將出席。



朱立倫今天特別發文聲援響應該活動，他指出，2014年12月3日，高雄左營發生的隨機殺人命案，全體“國人”都陷入巨大的悲痛。而對於陳姓女教師的遺屬，等待司法判決定讞的時間堪比無期徒刑。然而苦等的正義，卻在大法官2024年9月20日的“實質廢死判決”後走調。10月4日“最高法院”無期徒刑判刑定讞，更讓所有被害者家屬陷入絕境。



朱立倫說，我們的立場非常清楚，台灣人民對公平正義有非常嚴格的標準，台灣人民更對人性、對被害者家屬的人權有最強力的支持。因此，當政府被意識形態蒙蔽雙眼，當法律無法守護人民的生命權，當司法失信於民眾對公平正義的期待，走上街頭就是義務。



朱立倫表示，絕對不會讓所有被害者家屬，只能絕望等待家人的冷血判決，我們絕不能冷眼旁觀！



朱立倫強調，這是台灣社會公平正義最關鍵的一戰，透過對逝去生命的追思，讓我們一起走上凱道，支持台灣社會的善良、支持共同正義、讓我們用最堅定的態度，叫醒被意識形態蒙蔽雙眼的民進黨政府！