星鏈產能移出台灣？蕭富元：留住才會成優勢

淡江大學航空太空工程學系教授兼系主任蕭富元。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月3日電（記者 蔣繼平）2024年台灣太空國際年會2日在高雄開幕，低軌衛星通訊發展受討論。淡江大學航空太空工程學系教授兼系主任蕭富元接受中評社訪問表示，成熟的低軌衛星通訊需要建立龐大星群，解決短期需求買服務最快，若發射幾顆做系統驗證、工程驗證，台灣3到5年可辦到，但以烏克蘭靠星鏈才撐到第3年的例子，真的很重要，台灣還是得發展，但需要多久時間真的很難說。



外傳受到地緣政治影響，星鏈產能被要求移出台灣，蕭富元認為，能夠不要是最好，但畢竟是私人公司也無法要求，不管是基於經濟或政治利益等考量，只能持續說服留在台灣的好處，沒有想像中的危險，原物料就在台灣，而且可以拿到晶片，取得方便且成本低，搬走可能晶片管制出口拿不到就有風險，繼續說服留在台灣。不管半導體還是衛星產業鏈，都是“護國神山”，留在台灣才會成為優勢。



蕭富元，成功大學航天工程學士、美國密西根大學安娜堡校區航天工程碩博士。現職為淡江大學工學院航空太空工程學系教授兼系主任。研究領域：太空船軌道設計與分析、模擬無人飛行載具設計與控制、電腦視覺於航天工程的應用、人工智慧於航天工程的應用。



2024台灣太空國際年會12月1日起至12月4日於高雄展覽館展開，台灣主要廠商齊聚一堂展示在低軌道衛星通訊的進展，台灣不僅有強勁的半導體與電子科技，未來也要發展太空產業，成為國際衛星產業的合作夥伴，包含ICT硬體設計、地面站設計製造、終端手機設備等。



台灣與航天有關的科系，分別是淡江大學航空與太空學系、逢甲大學航天與系統與工程學系、以及成功大學航空與太空學系，正好北、中、南各有一所大學。蕭富元2日也出席台灣太空國際年會開幕。

