福爾摩沙衛星與運載火箭近距離展出

入軌火箭長28公尺，是台灣第三期太空科技發展長程計劃所規畫執行的運載火箭。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月3日電（記者 蔣繼平）台灣太空國際年會在高雄開幕，太空主題博覽會也同步展開，讓民眾一窺太空產業奧妙。主辦單位太空中心（TASA）這次在攤位上展示了“福爾摩沙衛星八號”與“運載火箭”，也是“第三期太空科技發展長程計劃”的主軸，預計於2025至2028年間發射6顆。能近距離觀看衛星與火箭，相當震撼。



台灣太空國際年會1日到4日在高雄展覽館登場，包含國際研討會、產業論壇、新創論壇、學術論文展示及立方衛星競賽、太空微課程等，並於2日舉辦開幕。另外，一樓展廳還規劃了“太空主題博覽會”，共有58家太空企業與組織展出92個攤位，除讓產官學進行專業交流，1日也開放民眾免費入場，可一窺太空產業面貌。



太空中心這次以台灣自製光學遙測衛星“福衛八號”為主題，展示福衛八號使用的衛星元件，包含TASA與台灣業者共同合作研製的光學酬載、GPSR、衛星電腦、電力控制單元、星象儀、太陽能板模組、推進系統、X-band轉換器、S-band天線等。根據太空中心規劃，福衛八號第1枚與第2枚衛星分別將在2025年與2026年發射；第3枚與第4枚衛星將在2027年發射；第5枚與第6枚衛星則在2028年發射。



長28公尺的入軌火箭就倒放在太空中心攤位上，是台灣第三期太空科技發展長程計劃所規畫執行的運載火箭，使台灣具備自主衛星發射能力，減少對其他國家衛星發射的依賴。另一旁的福衛八號，重400公斤，長1.2公尺、寬1.4公尺、高1.6公尺，也是該計劃規劃執行的第一個先導型高解析度光學遙測衛星，任務軌道高度為561公里。

