中評關注：柯P胞妹黨代表選舉前喊話有意涵

柯文哲胞妹柯美蘭。（中評社 資料照） 中評社新竹12月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲遭收押禁見已近3個月，民眾黨將在7日登場的黨代表選舉因此備受外界關注。柯妹柯美蘭每周都到台北看守所外靜坐聲援哥哥，原本幾乎未再受訪的她，卻在上周末罕見接受白營Youtuber訪問時向小草喊話。究竟柯美蘭所謂何來？很大可能背後的考量，是想繼續鞏固柯家人在民眾黨內的勢力有關。



柯美蘭上周末照慣例到台北看守所外靜坐時難得受訪表示，柯文哲被以莫須有的罪名羈押，民進黨的主要目的是為了讓民眾黨活不下去，因此她每次到台北看守所外看到欄杆，都會更激發她內心的意志力，也自覺不能再只想到自己，應該要為更多人著想，所以未來她會花更多時間在黨內，因為民眾黨內部必須要重整與自我檢討，讓民眾黨能打破同溫層重新再出發，並呼籲所有黨員都要站出來一起為民眾黨奮戰。



柯美蘭這番話說得直白又真切，特別是在民眾黨代表選舉前一周對外拋出這樣的訊號，已不再掩飾自己未來可能插手黨務的野心。無獨有偶，柯妻陳佩琪也同樣在上周末出現在台北西門町舉牌聲援柯文哲，陳頂著寒風哽咽要求把柯放出來的身影，讓許多小草看了都心疼。陳選在此時再打悲情牌，也有意呼喚出更多小草的凝聚力。



陳佩琪和柯美蘭會如此焦慮，恐怕其來有自。一來是因擔心柯文哲被收押的日子恐遙遙無期；二來是對黨代表選舉在即，黨內卻仍群龍無首的憂心；最後則是面對來勢洶洶的民眾黨前“立委”、台中市政府有給職顧問蔡壁如的反制。所以兩人才會不約而同選在上周末分進合擊，試圖以柯家人自居來鞏固柯文哲在黨內的勢力。

