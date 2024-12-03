時機敏感？國民黨團暫緩“吳斯懷條款”修法

俗稱的“吳斯懷條款”，國民黨團將暫緩修法。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月3日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”陳玉珍、翁曉玲提案修改《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，刪除俗稱的“吳斯懷條款”，避免退將赴大陸參與慶典或活動時因禮儀行為受到處罰被剝奪月退俸。據瞭解此項修法已經達成15席“立委”連署的門檻，原訂今日送入“立院”程序委員會排案。



不過最新消息是，國民黨團認為此時間點不宜提出此項修法，因此已經要求撤案，不會送入今日程序委員會，也不會在周五進行一讀。由於“立法院”5日排審《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，兩案都是由國民黨團主推，屆時將出現《選罷法》與年改“雙戰場”，朝野衝突恐難避免，可能是藍黨團決定先暫緩吳斯懷條款，避免再開第三戰場的考量。



前國民黨籍“立委”吳斯懷等32名退將2016年赴陸參加“紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動”，在唱大陸國歌時站立致。“立法院”2019年通過兩岸人民關係條例部分條文，政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國大陸政治活動，若有妨害“國家”尊嚴行為，最重可剝奪月退俸。



翁曉玲日前擬提案刪除兩岸人民關係條例第9條之3 、第91條條文，也就是俗稱的“吳斯懷條款”，但隨著新聞曝光引發討論後，翁曉玲決定暫緩修法。接著陳玉珍、翁曉玲，近日再度提案刪除“吳斯懷條款”，並成功達成15席“立委”連署的門檻，目前有公開承認幫忙連署的“立委”包括藍委賴士葆。



修法原本預計今日將排入程序委員會，最快6日院會一讀付委。不過國民黨黨團人士向中評社證實，此時不適合推動此項修法，因此已要求撤案，不會送入今日的程序委員會。