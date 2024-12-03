白營抗議官僚殺人　號召7日上街頭表達不滿

民眾黨前往台“勞動部”拉起“官僚殺人”布條、手綁白絲帶抗議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月3日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件，重創民進黨政府形象，台“勞動部長”洪申翰將於4日赴“立法院”進行專案報告，台灣民眾黨趁著報告前夕、3日率約30名黨工前往台“勞動部”拉起醒目的白底紅字“官僚殺人”布條、手綁白絲帶抗議，並號召重視勞權、反霸凌的民眾7日一起上街頭表達不滿！



民眾黨“立委”林國成怒嗆，我們要上街頭告訴“賴政府”我們不爽啦！勞工不爽！公務員不爽！人民都不爽啦！



民眾黨抗議過程中，也引起少數騎機車路過的民眾好奇，特地停下來聽民眾黨在講什麼。



民眾黨7日發起的“反霸凌、護勞權”大遊行，在當天下午2點從“勞動部”出發，預計遊行1.5個小時走到至府前凱達格蘭大道。據瞭解，民眾黨已向民間勞團組織發出邀請，但還未明確統計有多少勞團響應號召，估計遊行至少會有1000人參與。



台灣民眾黨3日上午召開“官僚殺人，全民怒吼！”記者會，民眾黨“立委”黃國昌、吳春城、麥玉珍、林國成、黃珊珊、張啟楷、陳昭姿、民眾黨台北市議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、民眾黨秘書長周榆修率眾前往“勞動部”抗議。