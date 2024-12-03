賴清德抵達馬紹爾訪問　海妮總統親自接機

賴清德抵達馬紹爾訪問。（照片：府方提供） 中評社馬紹爾12月3日電（記者 黃筱筠）賴清德在台灣時間3日抵達南太平洋邦交國馬紹爾共和國，專機降落Amata Kabua機場後，由台駐馬國大使夏季昌與馬國禮賓司長麥迪笙登機迎接。馬國總統海妮暨夫婿率內閣首長等政要在機梯恭迎。



馬紹爾目前正值雨季，天候不佳。賴清德專機抵達時比原定時間延遲，媒體團另搭一架飛機提前抵達，直接往下一個行程，國會演講地點只能派代表拍攝。



賴清德飛往馬紹爾群島行程與隨行媒體團分開搭乘飛機。媒體團是夏威夷2日凌晨5點班機，抵達馬紹爾是當地2日8點多，但因為氣候不好下大雨，媒體搭乘的飛機，也在上空盤旋約20分鐘。賴搭乘的飛機原訂約當地時間中午12點抵達，但也延後。賴清德飛往馬國與隨行媒體相差約4小時，多停留夏威夷4小時。



賴清德抵達馬紹爾時，接受馬方代表獻戴花環並接受馬國警察儀隊致敬，馬國學生及僑胞歡迎。



賴清德一下飛機，即到馬紹爾國會進行演講，由國會議長瓦西主持歡迎茶會。接著與馬國政府大樓興建計劃啟動儀式合影。賴還將會晤海妮總統及內閣部長。他也會出席馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心成立剪綵儀式；視察馬紹爾群島及台灣駐馬國技術團市集，接著出席海妮國宴。



賴清德在馬紹爾只停留一晚，隔天一早，台灣時間4日就會搭機離開，轉往吐瓦魯。



蔡英文在2017年首度訪問馬紹爾時，與僑胞進行早餐會，當時已逝獨派大老辜寬敏還出席。但賴此行並未與馬紹爾僑胞有僑宴或是餐會。馬紹爾是“中華民國”政府現今12個“邦交國”之一。



蔡英文2017年與2019年訪問馬紹爾時，也是海妮擔任總統，海妮在2016年至2020年擔任總統，2024年再度當選。海妮是馬國首位女總統，擁有美國南加大教育博士學位。



馬紹爾群島土地面積為181平方公里，海域面積達兩百多萬平方公里，人口為4萬1569人，分散定居在由1156個島嶼組成的34個珊瑚環礁上。與之在海上相鄰的地區分別是北部的威克島，南部的諾魯，西部的密克羅尼西亞聯邦和東南部的吉里巴斯。人口最多的環礁為馬久羅，也是馬紹爾群島的首都。馬紹爾時差較台灣快4小時，馬國貨幣為美元。



賴清德“繁榮南島智慧永續”之旅11月30日從桃園機場啟程，台灣時間12月1日凌晨抵達夏威夷過境，台灣時間2日晚間11點飛離夏威夷。前往“邦交國”馬紹爾群島、吐瓦魯。台灣時間4日晚間抵達關島，5日下午飛離關島，5日抵達“邦交國”帛琉，6日下午返台，共計7天6夜。