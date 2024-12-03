刪吳斯懷條款　賴士葆：可討論另訂處罰

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月3日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”陳玉珍、翁曉玲提案刪除“吳斯懷條款”，參與連署的國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪表示，退休金是退休公職、軍職辛苦一輩子的所得，不該因為一次不當的舉動被扣減，就像勞保退休金一樣不得被查扣，但他同意可以另外提處罰條例對這些不當舉動進行處罰。



前國民黨籍“立委”吳斯懷等32名退將2016年赴陸參加“紀念孫中山先生誕辰150周年紀念活動”，在唱大陸國歌時站立致。“立法院”2019年通過兩岸人民關係條例部分條文，政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國大陸政治活動，若有妨害“國家” 尊嚴行為，最重可剝奪月退俸。



陳玉珍、翁曉玲提案修改《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，刪除俗稱的“吳斯懷條款”，避免退將赴大陸參與慶典或活動時因禮儀行為受到處罰被剝奪月退俸。目前提案已經取得15席“立委”連署的門檻，不過國民黨團今日暫未將修法排入程序委員會，6日院會不會完成一讀。



賴士葆指出，自己是第15個連署的“立委”，因為擔心連署人數不夠，所以簽名幫忙成案。而自己之所以願意連署，因為自己認為，任何人擔任公職或軍職，他的薪水包括退休金都是一起的，退休金是屬於退休公職、軍職所得的一部分，他們一輩子辛苦幾十年最後退休，這是他們應得的，如果因為他們做出了不適當的舉動，例如到對岸向對岸的國旗國歌敬禮，這確實不適合沒錯，但要扣減人家所得的一部分，這沒有道理。



賴士葆表示，如果有人因為欠債被銀行查扣，但是勞保的退休金是不得查扣的，這是人家生活所需，不能扣押。如果因為這些人到大陸有不適當的舉動，你可以另外提出處罰規則予以處罰，而不是直接扣減人家的退休金。



賴士葆指出，這是很重要的概念，現在民進黨“立委”都便宜行事，只要和大陸往來稍微緊密一點，就扣你的退休金，這是一個道理的問題，原則的問題，退休金是人家過生活的費用，不能這樣子扣，但是另外對不當行為祭出處罰條例，一次可以罰個5萬元、10萬元，這點我們認為可以討論。