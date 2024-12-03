十大人權新聞　死刑存廢、柯P遭押都入榜

2024十大人權新聞發布記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月3日電(記者 俞敦平)中華人權協會發布2024年度十大人權新聞，死刑存廢問題位居首位，反映社會對司法正義的關注。此外，職場霸凌與台灣民眾黨主席柯文哲羈押等議題亦引發廣泛討論。



中華人權協會與中國國民黨籍“立委”王鴻薇辦公室3日共同舉辦2024十大人權新聞發布記者會。由中華人權協會理事長高思博主持、國民黨“立委”王鴻薇出席。



會中公布2024年度十大人權新聞票選結果，涵蓋海內外多項重大議題，包括死刑存廢、職場霸凌、柯文哲羈押等，吸引社會各界高度關注。高思博在會中表示，這項年度評選活動已成為檢視政府人權政策的重要指標，並象徵民眾對人權保障的期待與要求。



本年度排名第一的議題是死刑存廢問題。儘管大法官“釋憲”認定死刑在法律上合憲，但台灣近年已逐漸呈現“實質廢死”的現象，導致許多被害人家屬認為正義未能伸張。王鴻薇提到，這一現象不僅違背多數民眾對死刑的支持立場，也引發被害人家屬深刻的不安與痛苦。她特別提到十年前一名優秀教師遭遇命案後，其家屬至今仍在為伸張正義奔走，令人不禁反思台灣司法的現狀。下午，協會並與其他民間組織共同發起“白玫瑰反廢死集會”，希望以行動喚醒社會對這一議題的重視。



職場霸凌被列為第二大議題，近期多起勞工遭受不當對待的案例陸續曝光，凸顯勞動環境中隱藏的權力失衡與壓迫問題。王鴻薇呼籲社會關注勞工基本權益，並期待政府加強監管，營造更友善的工作環境。第三名則為民眾黨主席柯文哲遭羈押的案件，此事件被部分人視為政治操作，引發島內外輿論對台灣司法獨立性與公平性的質疑。高思博指出，這類事件放在國際視角下，常被解讀為嚴重的人權議題，應受到更多關注與討論。



此外，今年的十大人權新聞還包含移工失聯、兒少性侵害等台灣問題，以及人工生殖法案在法律與倫理層面的挑戰。高思博特別提到，台灣失聯移工人數今年創下新高，儘管對社會造成的負面影響尚未如歐美嚴重，但政府對此現象的處理能力備受質疑。同時，國際間以巴衝突的升級也登上榜單，反映出台灣社會對全球人權議題的關心。



會中，協會公開的年度人權新聞報告除了總結過去一年的重大事件，也提醒政府在政策上仍有進步空間。高思博表示，十大新聞的遴選結果並非僅是事實的陳列，而是希望透過媒體與社會的共同討論，促使政府與公民社會深化對人權議題的理解。他同時感謝民眾與媒體的參與，期待這些努力能為台灣人權的進步帶來正向改變。