洪申翰明赴“立院”　白嗆先交調報告

台灣民眾黨在“勞動部”前召開記者會，出席者左起，民眾黨秘書長周榆修、民眾黨團總召黃國昌及白委林國成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月3日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件，重創民進黨政府形象，“勞動部長”洪申翰將在4日赴“立法院”進行專案報告，但至今調查報告並未送交“立法院”。民眾黨團總召黃國昌3日提醒，“勞動部”的承諾是今天，洪申翰今天下班前請把重啟的調查報告交出來，向社會報告如何檢討、反省、究責。



民眾黨“立法院”社會福利及衛生環境委員會“立委”陳昭姿也說，無論洪申翰是否已適應從監督者轉換為被監督者，每個人都要為自己說過的話負責。洪曾說2月就聽說“勞動部”霸凌的鬼故事，為何沒有窮追不捨？為何沒有質詢？或許就有機會不造成悲劇。另外，洪申翰也曾在5月答應要把還勞工7天假的意見帶回行政、立法機關研議，現在已在其位，大家都在看怎麼做？



台灣民眾黨3日上午召開“官僚殺人，全民怒吼！”記者會，民眾黨“立委”黃國昌、吳春城、麥玉珍、林國成、黃珊珊、張啟楷、陳昭姿、民眾黨台北市議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、民眾黨秘書長周榆修率30名黨工在“勞動部”前拉起醒目的白底紅字“官僚殺人”布條抗議，並號召民眾7日上街頭反霸凌、怒吼不滿。