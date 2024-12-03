代孕法案急轉彎　陳昭姿批政治力干預

民眾黨委員陳昭姿接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月3日電(記者 俞敦平)針對代理孕母政策遭“衛福部”撤回立場，台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿今受訪時痛批執政黨以政治干預專業，令公部門的努力徒勞無功。她強調代孕議題不應被政治化，並承諾繼續推動“立法院”版本，捍衛相關需求族群的權益。



台灣“衛福部”原先推動將代理孕母合法化，並與人工生殖法相結合進行規範。該政策旨在協助不孕家庭及相關需求族群，經過多次專家會議研擬執行細節。然而，近日在執政黨“立委”召開記者會，公開表態反對後，“衛福部”態度突然轉變，宣布將代理孕母議題與人工生殖法脫鉤處理，引發外界對政策大幅轉向的關注及爭議。



對此，陳昭姿今受訪時，表達對“衛福部”政策急轉彎的強烈不滿。她指出，“衛福部”為該法案已召開逾30場專家會議，研擬執行細節及相關費用，但在執政黨衛環組“立委”們召開記者會數小時後，立場便驟然轉變。陳昭姿批評，這是執政黨以政治力壓迫公部門專業，令長期投入的團隊士氣大受打擊。



陳昭姿回顧，民進黨自2002年起即有多名“立委”提案推動代孕相關法規，且部分提案已通過一讀。然而，她認為此次轉向，顯示民生議題被政治化處理，不僅忽視政策推行的科學證據，更對需求者造成重大打擊。



對於部分反對聲浪質疑代孕將使女性遭受物化與剝削，陳昭姿引述加拿大等國的研究，指出代孕媽媽多數擁有高學歷與工作，並自認能幫助他人建立家庭是一種成就感，根本不存在所謂的被剝削或工具化。她更強調，代孕是女性自主管理身體的選擇，應以尊重自主權為最高倫理原則。



此外，針對反對者提出的代孕或涉及親屬間情緒勒索等假設情況，陳昭姿認為這些多屬無科學根據的臆測。她引用數據指出，收養糾紛率高達約六成，而代孕糾紛率則僅為千分之一，呼籲各界以科學證據取代情緒化的揣測。



陳昭姿承諾，儘管“行政院”版本撤回，她將繼續推動“立法院”版本，為包括不孕夫妻、先天或後天子宮病變者、男同志伴侶及單身男性等需求族群爭取權益。她呼籲政府正視民意，以正規民調呈現真實民眾支持度，不讓短期政治操作影響長期公共政策。