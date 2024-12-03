綠高雄市長初選角力不斷　林岱樺上節目喊話

綠委林岱樺（右）3日上廣播節目寶島聯播網接受媒體人周玉蔻專訪。（圖：寶島聯播網youtube直播） 中評社高雄12月3日電（記者 蔣繼平）民進黨2026高雄市長初選5搶1，競爭激烈。爭取初選的親新系綠委邱議瑩與“正國會”綠委林岱樺暗中較勁不斷，繼邱議瑩兩週前拋出“不希望看到林岱樺出線及同意整合一位與之PK”，林岱樺今天也上同節目喊話“只要是經過民主初選程序，勝出會全力以赴，若未盡人意，也將全力輔選黨提名候選人”。



林岱樺3日上廣播節目寶島聯播網接受周玉蔻專訪。由於邱議瑩兩週前也曾在同節目中公開表明“希望不要看到林岱樺出線提名”、甚至提到“若林岱樺民調領先，同意4候選人整合出一位與其PK”引發熱議。林岱樺上節目，兩女頗有較勁意味。



對於外界關心的初選整合問題，林岱樺在節目上細數過去曾為前市長陳菊、現任市長陳其邁、現任綠委黃捷等人助選的經歷，林岱樺並強調過去為同黨同志無私助選與付出，也是未來團結整合的有利基礎。



另外，針對一直有“總統府”秘書長潘孟安可能會空降的傳聞不斷，林岱樺在節目上也表示，她相信高雄人有自信承擔高雄的未來，也樂見“中央”與地方的協力合作，帶動高雄的發展。



林岱樺也在節目上喊話，只要是經過民主初選程序，她勝出將會全力以赴、整合全黨；若未盡人意，也將全力輔選黨提名候選人。



有關最近參加同婚遊行被黨內同志批評當初沒支持、爭取初選時才來，林岱樺表示，她除了以行動參與同志大遊行以外，也堅信相愛是人權，高雄做為性別友善的城市，未來只會做得更多更好。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，黨內初選面臨“5搶1”局面，目前有綠委林岱樺（“正國會”）、賴瑞隆（新潮流）、許智傑（新潮流）、邱議瑩（親新系），以及前“勞動部長”許銘春（新潮流）表態爭取初選。國民黨部分則以高雄市黨部主委、藍委柯志恩為熱門人選。