“部會”首長可代決策　藍質疑考委制度遭架空

藍委翁曉玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月3日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”翁曉玲今日於“立法院”會質詢“考試委員”被提名人王秀紅，批評“考試院”院會規則修正，允許三級“部會”首長取代“考試委員”參與決策，是在架空“考試委員”，政府藉此策略性削弱監督機制，形同“球員兼裁判”的模式。她痛批民進黨政府藉此規避提名案的同意審查，是一種“策略性玩弄”法制的手段。對此，王秀紅回應修正屬於過渡時期的權宜之計，強調仍會以合議制為主推動決策，但未明確表態是否支持修法以恢復“考試委員”核心地位。



“立法院”今天進行全院委員會，審查“考試委員”被提名人王秀虹、呂秋慧、柯麗鈴等。翁曉玲質詢時首先批評，“考試院”院會規則的修正，允許三級“部會”首長取代“考試委員”參與決策，嚴重違反“憲法”精神與“考試院”組織法規定，架空了“考試委員”的核心地位。



翁曉玲接著指出，按照修正後的規則，考選部部長、“銓敘部部長”及保訓會主委得以出席“考試院”院會，甚至擁有投票權。她認為，這導致“考試委員”的存在顯得不再重要，且相關“部會”首長可藉此自行提出議案並表決通過，形同“球員兼裁判”的模式。她質疑，若“考試院”在四個月未設“考試委員”期間仍能運作，則聘請委員是否合理，是否有浪費公帑之嫌。



翁曉玲進一步說，“考試院”這樣的運作方式，可能與其他政府機構如“監察院”形成對比。她提到，“監察院”的會議規則明確限定由“監察委員”構成，“審計部部長”僅能列席，無決策權。她認為“考試院”應回歸此模式，確保“考試委員”在制度上的核心地位。



面對質疑，王秀紅回應，目前的安排是基於過渡時期的權宜措施，目的是保障“國家”考試與公務人員權益的正常進行。她強調，過去“考試院”多以合意制進行決策，極少依賴投票。對於是否支持修法以限制“部會”首長權限，她未直接表態，但表示未來會就此議題進一步討論。



翁曉玲對此不滿，認為王秀紅作為前任“考試委員”，未對規則修正提出足夠反對意見，責任難辭其咎。她表示，民進黨政府藉此規避提名案的同意審查，是一種“策略性玩弄”法制的手段。



翁曉玲最後呼籲，應儘速修訂“考試院”相關法規，明確“考試委員”的角色，避免再度發生類似的爭議事件，並強調這關乎憲政體制的正當性與“國家”公信力。