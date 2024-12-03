民眾黨支持度爆跌剩5.79%？周榆修：參考

民眾黨秘書長周榆修。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月3日電（記者 鄭羿菲）《美麗島電子報》11月民調，台灣民眾黨反感度增高到61.1%，而外傳內部民調支持度更僅剩5.79%。民眾黨秘書長周榆修3日並未正面回應，他說每一份民調都是參考，對民眾黨來說就是黨務運作一切如常，從台北到離島，一切運作如常。



至於民眾黨12月7日發起的“反霸凌、護勞權”大遊行，外界質疑是為測試小草能量，周榆修則說，民眾黨作為第三勢力重要政黨，不只關注司法案件黨主席柯文哲的人權，民眾黨也是參與“國家”進步的政黨，他要呼籲藍綠政黨，居廟堂之高、處江湖之遠，應該一起站出來響應反霸凌、顧勞權。



《美麗島電子報》2日公布11月最新民調，民眾黨政黨好感度為22.6%、反感度61.1%。資深媒體人邱明玉更爆料，內部民調顯示民眾黨支持度僅5.79%。



台灣民眾黨3日上午召開“官僚殺人，全民怒吼！”記者會，民眾黨“立委”黃國昌、吳春城、麥玉珍、林國成、黃珊珊、張啟楷、陳昭姿、民眾黨台北市議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、民眾黨秘書長周榆修率30名黨工在“勞動部”前拉起醒目的白底紅字“官僚殺人”布條抗議，並號召民眾7日上街頭反霸凌、怒吼不滿。



媒體也問及，如何看待《鏡週刊》報導，柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見期間，向台北看守所購買新台幣3500元的掌上型電視搜集外界輿情？周榆修不客氣道，某週刊看就知道，寫到沒東西可以寫了，就是這樣而已。



媒體也追問，黨內爆出柯文哲2024大選期間募款的QR CODE連結到木可公關公司？時任競選總幹事、民眾黨“立委”黃珊珊強調，完全故意扭曲、含沙射影，民眾黨的募款QR CODE，從頭到尾都是連結到政治獻金專戶，從沒有一個QR CODE是到木可公司。