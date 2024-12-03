南投草屯鎮長補選　綠議員蔡銘軒參戰

民進黨南投縣黨部召開選將提名記者會，徵召草屯當地縣議員蔡銘軒參選草屯鎮長。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月3日電（記者 方敬為）草屯鎮長缺額明年1月18日補選，民進黨南投縣黨部今天召開選將提名記者會，黨部主委陳玉鈴宣布徵召草屯當地縣議員蔡銘軒參選，將對上中國國民黨選將簡賜勝，眾人喊出“共創新篇，蔡銘軒！”強調蔡屬於新生代政治人物，年輕有活力，未來若當選，地方、“中央”都是民進黨執政，可望替草屯鎮爭取更多資源，懇請選民支持。



中國國民黨籍草屯鎮長簡景賢猝逝，鎮長缺額將於明年1月18日補選，國民黨在11月25日率先宣布提名縣議員簡賜勝參選，除了整合成功外，也獲得在地的民眾黨勢力支持。民進黨則在3日對外宣布，將由縣議員蔡銘軒代表參戰。現場包括不分區“立委”羅美玲、埔里鎮長廖志城、名間鄉長陳翰立、魚池鄉長劉啟帆、前草屯鎮長洪國浩、黨籍縣議員、民進黨組織部副主任劉厚承、黨部主委陳玉鈴等綠營黨公職齊聚，營造團結氣勢。



草屯鎮人口截至2024年10月統計，共9萬7003人，是全南投縣選票最多的鄉鎮，也是全台人口第一大鎮，為每逢選舉兵家必爭之地。



陳玉鈴表示，這場補選事發突然，黨部在經過審慎徵詢後，推派在地方知名度高，且有戰力的蔡銘軒，民進黨籍前草屯鎮長洪國浩也表態全力支持，要讓年輕人出來創造草屯鎮新的未來。



羅美玲說，草屯是人口大鎮，不能沒有父母官，鎮長補選勢在必行，民進黨有責任出來承擔，不能缺席選戰，經過連日多方徵詢，大家一致認同推派年輕的蔡銘軒出來代表民進黨投入補選，也獲得黨中央核定，黨內全力支持。



蔡銘軒致詞，強調他雖然與簡景賢鎮長的黨派不同，但只要是為了草屯好的福利政策，他一定會延續下去，並打出政見，前鎮長普發鎮民新台幣600元面額的消費券，將來他會提高到2000元，實際幫助草屯店家，還利於民！並為草屯鎮民投保團體意外險，讓民眾家庭突發狀況時，能及時獲得有效的資源幫助。



蔡銘軒並承諾未來當選以後，將秉持推動透明、務實的施政理念，建設草屯鎮，未來他若當選，地方、“中央”都是綠營執政，可望從“中央”爭取更資源投入草屯建設。他呼籲，這是一場攸關草屯發展的重要選舉，懇請鄉親的支持，讓草屯邁向更美好的明天。