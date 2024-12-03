海軍艦艇調度吃緊　海巡將支援12艘安平級艦

600噸沱江級巡防艦“安平艦。（中評社 資料照) 中評社台北12月3日電／大陸機艦對台海進入的強度逐漸升高丶頻次大幅提升，除了戰機外，各型海軍艦艇、海警船與科研船，幾乎保持每天在6艘以上在台海週邊活動，遇上演訓更可能多達10餘艘，讓海軍作戰艦艇調度應變吃緊。消息指出，“國安”高層規劃，為了迅速填補戰鬥艦艇缺口，正規畫將“海巡署”12艘安平級巡防艦，分階段移轉給海軍擔任戰備任務，“海巡署”另行規劃建造全新打造的海巡艦艇。



根據《中時新聞網》調查報導，“海巡署”在打造安平級防巡艦時，就開始著手準備“平戰轉換”這項作法，且不斷地進行安平級艦轉戰備時，發射雄二、雄三反艦飛彈的演練。在周美伍擔任“海巡署長”期間，因解放軍開始實施灰色地帶繞台，大量派遣艦艇圍繞台海，台海軍艦艇運用相當吃緊，因此當時周美伍就與“國安”高層討論，要將安平級艦撥交給海軍使用。



但是消息人士指出，雖然多年前就有此想法，但是海軍及“海巡署”間，並未針對實際的細節進行協調會商。面對海軍艦艇調度愈來愈吃緊，近來“國安”高層指示海巡及海軍雙方再度會商，初步獲得“海巡署”與海軍同意，積極規劃將“海巡署”12艘安平級巡防艦分階段移撥給海軍131艦隊，並進行性能提升，以強化反制中國船艦對台的灰色進入行動。



根據“海巡署”與“國防部”多年前就戰時任務賦予共同制定“國防部”因應戰時“海洋委員會”“海巡署”納入台軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範”，並與台軍建置雙方“協調聯繁”及“支援協定”機制，若有戰事發生，在“行政院”許可後，納入海軍62特遣部隊作戰運用，並依“台澎防衛作戰國軍戰備規定”，遂行制海作戰任務。



根據海巡與海軍協定，當應急作戰階段生效時，海巡各巡防區統合岸、海巡隊及查緝隊能量，將原地協助國軍各作戰區（防衛部）賦予之戰時任務。各巡防船主要納編海軍62部隊，完成相關平戰轉換整備，遂行所賦予之戰時任務。



據瞭解，目前安平級海軍沱江艦武器系統飛彈發射系統一致，但安平級艦前甲板配備鎮海火箭彈系統，而海軍沱江級巡邏艦是76快砲，未來移交後，海軍要如何進行構改，目前尚未定案。