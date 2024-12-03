陸生團參訪台大心情好　男粉女粉如影隨形

馬龍參訪，粉絲如影隨形。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月3日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團11月27日抵台訪問9天，即將進入尾聲。陸生團3日上午參訪台灣大學，現場依舊有大批大陸奧運桌球金牌選手馬龍女粉，還有北京清華大學生彭弋航的男粉。但因粉絲太多，為了趕行程只好邊走邊逛偌大的台大校園，連本來要在傅鐘前大合照，只能臨時喊卡，用口語導覽、邊走邊看。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成、包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，11月27日中午抵達台灣，將與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



陸生團抵達台大，受到大批台大生如影隨形歡迎，眾人追星，只為與馬龍互動，而有“仙女姐姐”之稱的彭弋航，也激增大量男粉。彭弋航親民，合影、簽名來者不拒。馬龍則因粉絲太多，特別有2名維安人員保護，馬辦主任王光慈更是頻喊“靠邊”聲不絕於耳。



馬英九基金會執行長蕭旭岑等人陪陸生團參訪，台大校長陳文章更是親迎。



陸生團心情很好，邊走邊逛台大校園，大批上百名支持的台大生如影隨形，也有零星抗議學生跟隨。



陸生團原本預計要在台大標的“傅鐘”前大合照，但人潮太多、時間太趕、加上被零星抗議學生占據，只由台大導覽的學生口述傅鐘歷史，來自紀念前台大校長傅斯年。陸生團邊走邊聽邊拍照，過程中還下大雨，仍不減台大生熱情。



陸生團昨在桃園的長庚大學參訪，晚間到九份夜遊；今日上午參訪台大，中午用餐，下午參訪新北市的淡水古蹟博物館、滬尾炮台，將會有陸生受訪分享。