綠倉促推選將出戰草屯補選？黨部解釋原因

民進黨南投縣黨部宣布徵召縣議員蔡銘軒投入草屯鎮長補選。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月3日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮長缺額明年1月18日補選，民進黨南投縣黨部今天召開選將提名記者會，宣布徵召縣議員蔡銘軒參選，遲至登記日前一天才確定人選，引發關注。黨部主委陳玉鈴表示，事發突然，在徵詢瞭解人選意願的過程中較花時間，資深前輩要禮讓給年輕人，太年輕的又擔心經驗不足，最後才決定推派曾代表黨參選過“立委”，知名度與經驗兼具的蔡銘軒參戰。



據瞭解，這次草屯鎮補選，由於藍營整合迅速，且獲得台灣民眾黨南投縣黨部表態支持，選情對綠營相對不利，導致民進黨內部興致缺缺，黨部在徵詢的過程中，多人均表示無意願，蔡銘軒也是在民進黨中央黨部派組織部副主任劉厚承到訪溝通後，才點頭答應。



中國國民黨籍草屯鎮長簡景賢上個月猝逝，由於其鎮長第2屆任期未逾2年，依《地方制度法》規定，須於3個月內完成補選。南投縣選舉委員會公告補選期程，定於明年1月18日舉行投票，今年12月4日至6日受理參選人登記，12月20日號次抽籤，明年1月8日至17日為競選活動期間。



國民黨方面早在11月25日就宣布提名縣議員簡賜勝參選，民進黨原先對外稱，11月底會確定人選，最後推遲至12月3日才宣布提名選將。對於提名時程延宕，陳玉鈴受訪表示，因為事發突然，黨部在徵詢黨公職的過程中花較多時間，因為大部分的人覺得太匆促了，沒有預期要投入選舉。



陳玉鈴提到，資深前輩要禮讓給年輕人，一開始徵詢前草屯鎮長洪國浩，洪鎮長認為應該讓出機給年輕世代，那比較年輕一點的，又擔心經驗方面比較不足，所以後來在地方及中央黨部的共同討論下，決定推舉曾代表黨參選過“立委”，知名度與經驗兼具的蔡銘軒投入補選，南投民進黨全體黨公職都將全力以赴輔選。



被問到民進黨中央黨部有沒有加油打氣？蔡銘軒面無表情說，組織部的長官有到現場溝通。在場其他人則露出微妙的笑容。至於競選團隊的幹部人選，蔡銘軒被媒體問及時，僅平淡表示，“有安排好了”，但媒體追問詳細名單，蔡則語塞，陳玉鈴則出面回答，會再陸續公布。間接顯示，綠營在這場補選的提名與選戰布局確實相對倉促。