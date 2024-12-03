白喬茵爆高雄市府有飆罵文化　陳其邁在列

國民黨籍高雄市議員白喬茵今天進行總質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月3日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市議員白喬茵3日在議會總質詢揭露高雄市政府3年來公務人員離職人數排六都第2、共1700人離職，並爆料收到來自各局處人員遭主管欺壓的案件，並放出民進黨籍高雄市長陳其邁飆罵部屬畫面，諷刺這種“飆罵文化”是讓人做不下去的主因。



陳其邁全程專心聆聽，表情時而嚴肅，不過陳看到自己飆罵的部屬的畫面時則是笑了出來。過程雖有答詢時間，但因時間有限，陳其邁頻頻被白喬茵要求請坐下。白喬茵言詞犀利，也抓陳其邁語病，陳則緊抓時間說明，雙方保持風度。



37歲的白喬茵過去曾任三立新聞台政治組記者及主播，並在前高雄市長韓國瑜任內擔任高雄市政府副發言人，2022年代表國民黨參選左營、楠梓的高雄市議員並當選。因為前主播及前市府發言人的背景，加上亮眼外型，受到外界矚目。



高雄市議會目前進行第四屆第4次定期大會，11月20日到12月4日為總質詢，每位議員都有50分鐘質詢時間。白喬茵今天上午進行總質詢，特別打扮成整套白色造型亮相，白色洋裝，再搭一件短版小西裝外套，簡約有型。



白喬茵今天總質詢有備而來，從近期熱門的霸凌案開始，她痛批高市府3年離職近1700名公務員，並放出陳其邁、副市長林欽榮曾被媒體及陳情人拍到飆罵部屬的畫面，她諷刺“飆罵文化”就是讓底下公務人員待不住的壓力。



接著白喬茵陸續爆料市府各局處相關職場霸凌案件，一名交通局人員遭長官貼紙條要求每日中午前需把1999案件處理完，甚至在日本休假被要求工作，直接在地鐵大哭。高雄市“原民會”也有員工爆料稱主委常過度情緒化、不當對待下屬，“原民會”人員流動率已連續3年是全市府最高。



白喬茵一一列舉接收到的投訴訊息及爆料案件外，還拿出一封怕留下紀錄所以用匿名陳情信的方式，爆料環保局一名主管長期穢言辱罵、對下屬退公文摔桌，讓同仁將工作帶回家加班，更辱罵“不用大腦、教都教不會”，讓下屬常在辦公室哭泣，可說是各局處連環爆，呈現出高市府超高壓的工作環境。