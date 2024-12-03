藍再爆公部門霸凌！“數發部”司長頻罵人混蛋

國民黨召開“卓榮泰對數位部霸凌裝聾作啞、韌性建設變‘任性霸凌’”記者會。（照:國民黨提供） 中評社台北12月3日電／公務職場接二連三爆出霸凌情事，中國國民黨今天召開記者會，揭露“數位部”也涉及官員霸凌下屬事件，“數位發展部”韌性建設司司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以“混蛋”兩字評價公務人員，還無視規定強勢要公務員提供點心，導致公務員為了不違背法規而自掏腰包吸收買單。國民黨呼籲“行政院長”卓榮泰盡快把各部會霸凌調查報告交出，並負責任的面對所有公務職場霸凌事件。



國民黨上午召開“卓榮泰對“數位部”霸凌裝聾作啞、韌性建設變‘任性霸凌’”記者會。“立委”徐巧芯指出，“數位部”霸凌事件來自基層公務人員吹哨者提供，並且取得對方的同意。鄭明宗霸凌下屬具體的行為包括以咆哮侮辱來貶低公務員，並以考績酸言酸語恐嚇公務員，第三則是辱駡咆哮到有“小南門之吼”的誇張程度。



徐巧芯拿出群組對話截圖表示，鄭明宗在內部溝通時充斥著辱駡，把粗口當成口頭禪，動輒以“混蛋”兩字評價公務人員。甚至要公務員自己打“叉”，可憐的公務員只能在群中發打叉圖來自我羞辱。截圖顯示，鄭明宗群組中發“改我的指示有來說明請示嗎？混蛋！”，還有“混蛋！11點我在哪裡？”等對話，顯示鄭以侮辱性字眼對待下屬並非一朝一夕。



徐巧芯指出，過去這些公務人員遭霸凌多半敢怒不敢言，但在“勞動部”公務員輕生後，很多公務員站出來向民代陳情。最近“立法院”要進行“考試院”正副院長及“考試委員”被提名人的質詢，被提名人應對於如何讓公務員在升遷過程中受到保障，以及在工作中不受到長官的霸凌，做出具體回應，如果被提名人無法回應，就代表不合格，國民黨會把霸凌事件該如何處置，作為審查“考試院”人事的一個重要標準。



桃園市議員、“國政基金會”副執行長凌濤指出，除了言語上的霸凌，鄭明宗還涉及“任性自肥”，變成“凹點心達人”，原本規定開會便當或點心擇一提供即可，鄭明宗卻無視已經有會議便當，還強勢要求公務員要再提供點心，導致公務員為了不能違背法規，只能默默自掏腰包吸收買單。凌濤質疑，“數位部”的會議重點難道是在點心嗎？“數位部”今年的預算高達149.06億，過去大家知道“數位部”最讓人記憶深刻的政績就是外送線上賣麵線，現在又要吃便當加點心，納稅人的錢難道是叫你來吃飯的嗎？



此外，凌濤指出，“數位部”的霸凌導致公務員降調離開創新高，韌性建設司30人中，半年內有高達4位公務員選擇離去，半年內的離職率高達13%。還有人寧願從九職等降調為七職等，拋棄過去4年的累積，原因就在於若繼續待下去，對自己的身心靈都可能造成嚴峻的影響。



國民黨發言人楊智伃表示，臉書社團“公務之聲靠北電台”在11月22號時就已經有相關爆料，但“數位部”連基本的數位輿情都沒辦法掌握，到底是尸位素餐還是麻木不仁？“行政院長”卓榮泰說一週內要調查，到底結果出來了沒？不是無能擺爛就可以無限拖延，呼籲民進黨盡快把調查報告交出，並負責任的面對所有部會發生的霸凌事件。