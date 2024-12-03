草屯補選關鍵　許淑華：謹慎應對綠大軍壓境

南投縣長許淑華出席活動致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月3日電（己者 方敬為）南投縣草屯鎮長缺額明年1月18日補選，民進黨今天宣布徵召縣議員蔡銘軒參選，藍綠選將正式就位，中國國民黨籍縣長許淑華對此表示，綠營人選在意料之內，藍營會加強整合，團結贏得選舉，她提到，這是明年全台唯一場鎮長補選，預期綠營將採取“大軍壓境”的模式打選戰，藍營不能掉以輕心，要盡最大努力催出基本盤，才能在藍綠對決中勝出。



國民黨籍草屯鎮長簡景賢猝逝，鎮長缺額將於明年1月18日補選，國民黨在11月25日率先宣布提名縣議員簡賜勝參選，民進黨則在12月3日對外宣布，將由縣議員蔡銘軒代表參戰。



草屯鎮人口截至2024年10月統計，共9萬7003人，是全南投縣選票最多的鄉鎮，也是全台人口第一大鎮，為每逢選舉兵家必爭之地。



對於蔡銘軒代表民進黨投入鎮長補選，許淑華3日出席公開行程受訪表示，民進黨提名蔡明軒是在意料之內，國民黨將全力以赴，她要提醒代表藍營參選的簡賜勝議員，雖然在議員選舉中拿下全縣最高票，但是面對鎮長補選，絕不能大意，因為補選投票率可能不高，且是單一席次的選舉，整體選戰強度都會更強，須謹慎面對。



許淑華提到，目前明年衹有草屯鎮長補選為一場選舉，按照過去民進黨在補選的策略上，相信民進黨主席賴清德定會帶著所有綠營大咖輪番到草屯輔選，民進黨在助選方面的能力，還有動員的力道不容小覷，國民黨不能掉以輕心，必須小心因應，設法動員出自己的支持者，是勝選關鍵。