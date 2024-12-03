中評鏡頭：粉絲追著陸生團跑　馬辦都喊瘋狂

陸生團今早赴台大交流，引來大批台大學生和粉絲的追逐。（馬英九基金會提供） 中評社台北12月3日（記者 張嘉文）馬英九基金會邀請大陸高校師生團27日抵台訪問9天，3日上午參訪台灣大學，原本是不公開行程，但仍有大批粉絲和不少台大學生聞訊而來，想一睹陸生團中的奧運桌球金牌選手馬龍等人，讓主辦的馬英九基金會人員都大喊“到底哪來這麼多人？太瘋狂了！”



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成，包括大陸桌球傳奇名將、奧運金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



陸生團今天早上抵達台大進行交流，馬英九也陪同參加互動，受到台大學生以及聞訊趕來的粉絲熱情歡迎，台大校長陳文章出面迎接，雙邊在台大社會科學院會議室進行交流。



陸生團隨後參觀台大校園時，更被上百名台大學生、粉絲包圍，一路圍著他們陪同逛校園，成為校園中特別景象，台大還啟動校安中心人員幫忙維安，才得以維持秩序讓陸生團順利逛校園。



其中最受矚目的馬龍是陸生團中人氣最高的一員，許多台大學生和粉絲都想趁空檔和他自拍或要簽名，由於人數眾多，馬龍沒法一一滿足，只能雙手合十稱謝，對於自己這幾天在台灣爆紅非常驚喜。