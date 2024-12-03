女教師遭殘殺兇手免死！家屬凱道怒吼討公道

“中華人權協會”舉行“只有愛如故，追思白玫瑰”活動，民眾走上凱達格蘭大道對大法官表達抗議。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月3日電（記者 楊騰凱）10年前一起震驚台灣社會的女教師遭重捶頭部性侵謀殺案，兇嫌在審判過程中5度被判死刑，最後在大法官死刑“釋憲”結果出爐後，兇嫌被改判無期徒刑定讞。今日約300位民眾陪同受害者家屬上凱道抗議，拒絕大法官廢除死刑。



“中華人權協會”今日舉行“衹有愛如故，追思白玫瑰”活動，走上凱達格蘭大道對大法官表達抗議。遊行主要訴求有兩項，包括“拒絕廢死大法官”、“修法保障被害人”，約300名群眾到場。



前來聲援的政界人士包括“中華人權協會”理事長高思博、國民黨籍“立委”吳宗憲、洪孟楷、葛如鈞、黃建賓、黃健豪、林沛祥、牛煦庭等，以及國民黨籍新北市議員劉美芳、林國春，唯一一名到場的綠委是民進黨籍“立委”王世堅。



現場民眾身穿白色上衣，手持白色菊花，向被害者致哀。



大法官死刑“釋憲”結果9月20日出爐，雖未認定死刑“違憲”，但設下判決死刑的高門檻，須經各級法院合議庭法官“一致決”才能判死。“釋憲”結果遭藍營認為是實質廢除死刑。



2014年12月3日，一位曾獲師鐸獎的退休女教師遭到榔頭重捶頭部性侵殺害，兇嫌在2015至2021年歷經一審、二審、更一審、更二審、更三審，共5度判處死刑。但最後在大法官9月20日公布死刑“釋憲”案後，“最高法院”在兩週內判決此案為“非犯罪最嚴重之罪”，並改判兇嫌無期徒刑，



被害者家屬對判決結果無法接受，在吳宗憲等藍委協助下號召民眾穿白衫一起上凱達格蘭大道遊行，被害者家屬在活動最後將從凱道步行前往“司法院”陳情。



吳宗憲表示，這個政府無法保護人民不被殺死，卻保障加害人不被判處死刑。吳宗憲在場帶領群眾吶喊，“被害遺屬淚未乾 拒絕廢死大法官”。



洪孟楷表示，台灣超過8成民意反對廢除死刑，政府應該保護善良的老百姓，絕對不能保護加害者。