桃園青創博覽會　張善政勉青年勇敢追夢

桃園市政府青年事務局今日舉辦桃園青創博覽會開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月3日電（記者 盧誠輝）桃園市政府青年事務局今日舉辦桃園青創博覽會開幕典禮，中國國民黨籍桃園市長張善政到場致詞時勉勵青年朋友應勇敢追夢，藉由瞭解趨勢、掌握趨勢和發揮創意，來把握各種新課題所帶來的青創機會，創造出屬於自己的美好人生。



桃園市政府青年事務局今日在桃園會展中心舉辦“2024 Taoyuan FuturePeak 桃園青創博覽會”，包括張善政、桃園市政府青年事務局長侯佳齡、中國國民黨籍桃園市議員簡志偉和陳韋曄等人都到場與會。



張善政在致詞時表示，這次桃園青創博覽會邀請全台100個最傑出的團隊，希望能夠鼓勵青年踴躍創業，尤其是在現在包括淨零碳排、節能減碳和人工智慧等各種挑戰與新課題不斷出現的時候，也出現很多可以青創的機會，他期盼青年朋友可以瞭解趨勢、掌握趨勢和發揮創意，在各種新課題中創造屬於自己的機會。



侯佳齡指出，為讓更多企業及投資人能夠看見新創團隊的潛能，青年局從去年開始打造桃園青創博覽會品牌，期望透過一日新創展會，幫助團隊有更多曝光及媒合的機會。



桃園市政府青年事務局表示，這次桃園青創博覽會串聯桃園航空城股份有限公司、中央大學、新光合成纖維股份有限公司、基隆市政府產業發展處、新北市政府青年局、台北市政府青年局及新竹縣政府教育局等合作夥伴，展出百組來自全台各地的優秀青創團隊，並聯結20組海內外育成、創投、加速器等創育機構共同策展，展現台灣新創能量，也提供新創團隊拓展商機、媒合資金及相互交流的機會。