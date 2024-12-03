凱道反廢死王世堅喊殺人償命　有歡呼有嗆聲

綠委王世堅出席“只有愛如故，追思白玫瑰”活動。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月3日電（記者 楊騰凱）中華人權協會今日舉行“衹有愛如故，追思白玫瑰”活動，有約300人上街高呼反對廢除死刑。與會成員多為中國國民黨籍“立委”，而民進黨籍“立委”王世堅是現場唯一一名綠委。王世堅在現場表示，沒有廢死這回事，殺人應償命。現場群眾也歡呼高喊王是民進黨的良心。



但除了有群眾歡呼稱讚王世堅是民進黨的良心之外，另外也有不少民眾表達不滿，要王應該回去把話講給民進黨聽。



大法官死刑“釋憲”結果9月20日出爐，雖未認定死刑“違憲”，卻設下判決死刑的高門檻，須經各級法院合議庭法官“一致決”才能判死。“釋憲”結果遭藍營認為是實質廢除死刑。



2014年12月3日，一位曾獲師鐸獎的退休女教師遭到榔頭重捶頭部性侵殺害，兇嫌在2015至2021年歷經一審、二審、更一審、更二審、更三審，共5度判處死刑。但最後在大法官9月20日公布死刑“釋憲”案後，“最高法院”判決此案為“非犯罪最嚴重之罪”，改判兇嫌無期徒刑。



今日是該名退休女教師逝世10周年，中華人權協會發起“衹有愛如故，追思白玫瑰”活動，率領300人走上凱達格蘭大道表達不滿，活動有兩項訴求，包括“拒絕廢死大法官”、“修法保障被害人”。



與會成員包括國民黨團總召傅崐萁、國民黨團首席副書記長王鴻薇，以及藍委吳宗憲、洪孟楷、葛如鈞、黃建賓、黃健豪、林沛祥、牛煦庭、無黨籍“立委”高金素梅等，另外還有國民黨籍新北市議員劉美芳、林國春。王世堅是現場唯一一名前來聲援活動的綠委。



王世堅致詞時表示，今天大家一起站出來與政黨無關，卻與人性的善惡息息相關，希望大家站出來，藉著微薄力量，喚起社會的良善，讓社會不再沈默，其實訴求很簡單，“還給被害人公道有這麼困難嗎？”



王世堅指出，他在“立法院”司法及法治委員會有提案，就是要限縮新台幣15億法律扶助預算，因為其中高達86%都用在幫加害人申請辯護律師，衹有14%用在被害人身上。



王世堅表示，善良正義應該被延續，不公不義的邪惡應該立刻停止消除，沒有廢死這回事，什麼罪就要什麼罰，罪與罰有一定比例，殺人償命，不應該把簡單的事複雜化。



王世堅說，今天站出來不是因為政黨，也不是因為政治，人性善惡是最起碼的公道，要靠每個人維護，讓我們站出來，呼籲社會良善，呼籲社會共同發聲音，遏止不公不義。



王世堅發言受到現場不少民眾盛讚，高呼他是民進黨的良心，但是也有部分民眾不滿，認為王應該回去把話說給民進黨聽。