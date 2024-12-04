黃齊元：台積電外移美國難擋　台灣安全挑戰

藍濤亞洲總裁黃齊元。（中評社 資料照） 中評社台中12月4日電（記者 方敬為）分析美國共和黨籍總統當選人特朗普經貿政策對台灣的影響，藍濤亞洲總裁黃齊元接受中評社訪問表示，從特朗普競選期間的發言可以發現，他對台灣最看重半導體，多次點名台灣搶了美國的晶片生意，研判台積電很可能在特朗普的要求下，先進製程得遷出台灣，甚至是移往美國，此舉對台灣的安全風險相當不利，因為恐怕失去最有價值的談判籌碼。



黃齊元表示，台灣要思考如何平均資源分配在各個產業，避免產業發展單一，導致產業空洞化，並要設法調整產業投資環境，尤其改善“五缺”問題，否則即使沒有特朗普因素，台積電等高科技業長遠看來，仍無法在台穩定發展，終究得思考向外布局，未來再加上特朗普的強勢作風，台積電外移趨勢恐怕難以逆轉。



黃齊元，美國史丹佛大學工商管理碩士，藍濤亞洲總裁，具有30年投行和創投經驗，兼任台灣併購與私募股權協會理事長、中國大陸併購公會理事、東海大學智慧轉型中心執行長等職。



特朗普預計明年1月20日就職，針對未來特朗普政府經貿政策對台灣的影響，黃齊元表示，根據特朗普競選期間多次點名台灣搶走美國的晶片生意，以及軍費支出不足等問題，相信未來以上兩點會是特朗普政府對台要求的重點項目，其可能透過關稅手段，或其他貿易政策工具，讓台灣在相對應的議題中，能夠滿足美國利益。



黃齊元指出，從特朗普第一任期的強勢作風來看，明年就職後，必定會對台施壓，設法促使台積電技術轉移，無論是遷出台灣，或是到美國本土設廠，先前就有專家預測，美國可能會要求台積電2奈米以下先進製程赴美，一來特朗普要藉此掌握關鍵的戰略物資，二來也能扭轉台灣搶走美國晶片生意的問題。

