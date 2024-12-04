許淑華和選美冠軍一同行銷南投花卉嘉年華

南投縣長許淑華（右起）、選美皇后高曼榮一同宣傳南投花卉嘉年華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月4日電（記者 方敬為）中國國民黨及南投縣長許淑華3日宣布“2024南投花卉嘉年華”系列活動起跑，並與南投縣親善大使、國際選美冠軍高曼容一同為宣傳，美女縣長配上選美小姐，格外吸睛，成為宣傳活動另類“嬌點”。



2024南投花卉嘉年華會12月起正式起跑，南投縣政府3日舉辦宣傳記者會，由裝扮成五彩蝴蝶的薪傳舞蹈團小小舞者翩翩起舞揭開序幕，包括許淑華、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志、南投市長張嘉哲及多位地方觀光產業協會代表出席。



許淑華表示，南投縣盛產各種花卉，不論產量、產值在全台都名列前茅，縣府從今年12月到明年3月精心規劃推出的花卉嘉年華系列活動，歡迎全民眾到南投體驗花卉之美。率先登場的主題日由台一生態休閒農場挑大梁，從12月14日起連續兩個周末假期，以歐洲婚宴花園的“花緣相隨”意象迎賓。



許淑華並感謝選美皇后高曼容長期為縣府代言各項觀光、公益活動，這次高曼容也將發表全新主唱的歌曲，值得大家期待。花卉嘉年華12月起跑後，將串聯南投各地花卉主題觀光亮點，並提供大眾到南投賞花的重點情報，今年的主題日活動也會提前點燈，為平安夜及耶誕節鋪墊熱鬧氣氛，串聯在地產業的力量，從冬季的櫻花、梅花起始，讓活動一路歡樂至明年2、3月，響應各地方的花卉活動，持續地讓花卉美景為南投觀光渲染高潮迭起的串串浪漫及幸福。

