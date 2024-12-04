中評關注：陸生團訪台引風潮　兩面向呈現

陸生團中的大陸奧運桌球6金傳奇選手馬龍人氣超高，所到之處都受到熱烈歡迎。（馬英九基金會提供） 中評社台北12月4日電（記者 張嘉文）馬英九基金會邀請大陸高校師生來台訪問，7所大學共40名師生組成組成的訪台團，展開9天8夜參訪行程，由北京清華大學校務委員會主任邱勇帶隊，成員包含奧運桌球六金得主馬龍及奧運射擊金牌楊倩，備受台灣社會關注。



此次陸生團訪問大受歡迎，一方面呈現出台灣社會對於大陸民眾，絕大多都是開放且歡迎的心態，對照民進黨執政八年加上賴清德上任這半年的官方持續激化對立，有所不同；另一方面也呈現出台灣社會對於兩岸交流的期待，畢竟在民進黨執政前的兩岸大交流時代，陸客、陸生在台灣可以說是滿街跑，和現在的局面大相逕庭，就必須更珍惜。



此訪問團將在本周四離台，因馬龍的高人氣，訪團從上周三抵台開始，所到之處皆引來大批粉絲追逐，加上台灣民眾愛烏及屋，發現訪團中除了馬龍和楊倩外，不乏俊男美女，如因亮麗外型被稱為“神仙姐姐”的大陸清華大學大二生彭弋航等等，也都人氣超旺，讓每天追逐陸生團的粉絲人數愈來愈多。



尤其此訪團陸續和台灣幾所大學交流，進入校園時皆受到學生熱情歡迎，可以說一下子蔚為風潮。



似乎也因為如此，陸生團這兩天開始遭受綠營的集體攻擊，綠委加上網路及側翼，以陸生一句“中國台北隊”大做文章，甚至揚言要將陸生團驅逐出境等語，對照台灣民眾及學生展現熱烈歡迎陸生團的態度反差極大，即便綠營檯面上不說，但更讓外界看出他們的焦慮。

