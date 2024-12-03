猛！新竹市2025消防月曆出爐　只送不賣

新竹市2025消防形象月曆出爐。（新竹市消防局提供） 中評社新竹12月3日電／新竹市2025消防形象月曆出爐！新竹市消防局這次以｢火速119｣為主軸，集結體格健碩的消防及義消人員，展現英勇執勤專業形象，限量300份，只送不賣。即日起至10日中午12時，凡設籍新竹市並至活動網址回答防災常識題，答對5題即可獲抽獎資格。



新竹市政府表示，此次新竹市2025消防月曆的拍攝主軸“火速119”，不僅展現消防員的勇猛韌性特質，更讓市民深入了解消防員平時進行的各種救災訓練環境。從火場到水域，從破壞工具到潛水裝備，將專業、力量與柔情完美融合，每個拍攝場景背後皆蘊含著消防員對生命的承諾與專業精神的展現。期望透過消防月曆的宣導，讓更多人看到消防員背後的付出與堅持，並激發對消防安全的關注與行動力。



新竹市消防局長李世恭指出，2025消防形象月曆每個月份皆呈現不同的救災場景，展現消防員“赴湯蹈火”的精神。每個救災場合中，每件搶救器材都是消防員的重要“夥伴”，它們在危急時刻幫助消防員完成任務，守護生命安全。每次的救災工作不僅顯示出消防員的堅毅與韌性，也呈現了他們對生命的尊重與溫柔。



消防局說明，為讓新竹市民有機會珍藏此份消防月曆，消防局舉辦消防月曆防災有獎徵答活動，活動自即日起至12月10日中午12時截止，凡設籍新竹市並至活動網址回答防災常識題即可獲抽獎資格，消防局將從完成防災有獎徵答的市民中抽出300位（限定新竹市民），每位贈送1份月曆，只送不賣，有意願收藏經典消防月曆的市民朋友請把握機會踴躍參加。