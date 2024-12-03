嘉義火車站吉祥物大白熊換新裝　小白熊代班

嘉義火車站前原有的大白熊準備換新造型，暫由高15公分的“小白熊”代班。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義12月3日電／嘉義市政府為推動嘉義市特色觀光與提醒市民朋友提昇自我健康管理，特於2019年疫情時，在嘉義火車站安排超吸晴的戴口罩“沉睡大白熊”。2025新年將近，為喜迎新年新氣象，與設計師SMART貼心派出高15公分的“小白熊”代班。大白熊本尊回家洗澡換新造型，市府期待大家把握精采的12月，一同來嘉市歡慶，留下“獨嘉”的回憶。



“大白熊為何一夜之間變小了”？不少民眾經過嘉義火車站前都好奇，高3公尺、造型可愛的大白熊去那裡了？原來是經過1年與市民及遊客相伴，為了以新氣象迎接新年，大白熊回家洗澡迎新裝。



大白熊換裝這段期間，火車站前廣場也不寂寞，市府與設計師SMART貼心派出高15公分的“小白熊”代班。



為了推動嘉市特色觀光，市府2019年在火車站置放沉睡大白熊。疫情期間，為了讓市民注意健康管理，特別為大白熊戴上口罩。可愛吸睛的口罩大白熊，疫情期間帶來正向能量，更紅到日本去，獲得日本雅虎首頁報導。



近年，在“大白熊爸爸”設計師SMART與市府維護下，大白熊成為火車站前地標吉祥物，每到節慶前換新妝為城市帶來喜慶氛圍。觀光新聞處說，大白熊經過1年與市民、遊客相伴，迎來12月連串精采活動之際回家“洗澡”，將換充滿聖誕氣息裝扮與民眾相見。