中評關注：賴清德在馬紹爾演講被質疑是送錢

賴清德在馬紹爾行程，馬國總統海妮全程陪同。（中評社 黃筱筠攝） 中評社馬紹爾12月4日電（記者 黃筱筠）賴清德目前正在馬紹爾共和國出訪，他3日在馬紹爾國會演講時提到，台灣很樂意提供馬紹爾群島優惠貸款，為馬國航空採購全新的飛機，來改善在地的航空服務，照顧民眾。此話一說，在網路引起討論，部分言論認為這是“金援外交”，會不會接著就斷交等質疑。



蔡英文執政8年，斷交10個“邦交國”，過去出訪拋出利多政策，外界也質疑這是“凱子外交”、“金援外交”，但最後多個“邦交國”仍是斷交，金援外交抵不過中國大陸外交出手，台灣目前只剩下12個“邦交國”。



賴清德上任之後，外交空間大為緊縮，不只美方對賴進入觀察期，大家也在看賴怎麼處理與“邦交國”之間關係。尤其目前只剩下12個“邦交國”，動輒得咎，擔心零“邦交”可能來臨。賴清德上任後首度出訪南太平洋“邦交國”，首站訪問馬紹爾，賴除了延續蔡英文過去訪問的政策外，賴也在蔡基礎上再加碼。



賴清德在馬紹爾國會演講提到優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，當場獲得馬國參議員熱烈鼓掌。在網路上馬上引起討論，部分聲音認為這是“金援外交”。賴清德在馬紹爾總統海妮晚宴上，再度加碼增資50萬美元，將獎助學金的基金總額，提高到150萬美元。

