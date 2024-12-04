林珍羽：白基本盤還在　說泡沫化是錯估形勢

台灣民眾黨籍台北市議員林珍羽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，民眾黨會走向泡沫化？民眾黨籍台北市議員林珍羽接受中評社訪問表示，從柯文哲在大選獲26%支持，到現在民眾黨至少有9到12%的基本盤，雖然減少，但板塊已固定，當初支持柯文哲的群體，很多是對政治冷感或失望，雖柯文哲事件有影響，但較多是回歸不表態的狀態。



林珍羽舉例說，12月7日民眾黨代表選舉，有逾260名黨員報名參加連署，很多都是選戰中陸戰地方志工想參與黨務運作，要說民眾黨走向泡沫化似乎有點錯估形勢。



台灣民眾黨主席柯文哲在2024大選中獲26.46%支持、369萬票後，民眾黨支持度逐漸萎縮，特別是在柯文哲因政治獻金案、京華城圖利案風暴後，外界並不看好民眾黨發展，甚至認為有泡沫化危機。台灣民意基金會的11月最新民調，民眾黨有12.2%支持、《美麗島電子報》11月最新民調，民眾黨政黨好感度為22.6%、反感度61.1%、資深媒體人邱明玉則爆料，內部民調顯示民眾黨支持度僅5.79%。。



林珍羽，出生台北市，台南應用科技大學美術系學士、銘傳大學管理學院EMBA（在職專班）碩士班，是民眾黨籍“立委”林國成的女兒，曾任民眾黨發言人、台北市政府副發言人、行銷公關、節目主持人等。現為台北市第四選舉區（中山、大同區）市議員。



林珍羽接受中評社訪問表示，政黨泡沫化的邏輯是藍綠傳統的政治思維，能否套用在民眾黨是個問號，從2024大選柯文哲有26%的支持，一直到現在民眾黨至少都還有9到12%的基本保底，可以說民眾黨的政治板塊已經固定，說是支持柯文哲或支持民眾黨，不如說是支持一種價值理念更符合現況，因此就不太會移動，並非把白打垮就會流回藍綠。

