中評鏡頭：桃園青創博覽會AI機器人吸睛

全時代AI機器人保全相當吸睛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月4日電（記者 盧誠輝）桃園青創博覽會3日熱鬧登場，桃園市政府青年事務局邀請全台100個傑出團隊到場參展，整個展區共分為智慧科技、生活科技、永續綠能、健康醫療和文化創意等5大區塊，但不管是哪個展區，幾乎全都聚焦AI與環保議題所衍生各類產品所帶來的商機，也讓許多受邀出席的創投公司與募資平台眼睛一亮。



其中，來自新明青創基地馭程科技展出的全時代AI機器人保全，透過AI技術解決當代勞動力短缺問題，並可擴大應用於工業及日常生活中就特別吸睛。另外，桃園青創指揮部水力淨綠能科技展出水冷式空調系統減碳數位方案，採用先進的水分子解鏈技術，解決空調冷卻水塔內新水垢的生成，除了節能減碳外，也具備滅少清潔成本的優勢，都是本次展區的亮點。



此外，桃園市政府青年事務局除安排歷年提供的創投媒合外，今年還特別新增“企業媒合”服務，邀請神達數位、新光合纖、聯新醫院及金運科技等知名企業擔任企業神秘客，至展區邀約有興趣的青創團隊進行更深入的合作洽談。



桃園市政府青年事務局指出，青年局在今年7月成立桃園首座新創加速器“桃園天際線 Skyline”，年底也將於長庚A8轉運站啟用“A8產業加速器”基地，逐步完善桃園新創生態鏈，期盼透過對接海內外產業界資源，能讓新創的技術真正落地，也讓青年的無限創意能夠有表現的舞台。