軍事教育去中化　洪登南：目的就是搞台獨

台退役陸軍上校洪登南。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月4日電（記者 蔣繼平）台灣各軍校通識教育將刪除“中國現代史”課程引發熱議。台退役陸軍上校洪登南接受中評社訪問表示，內容不符時宜可以修，但刪除顯然就是“去中化”，只怕軍事教育養成會變得“貧乏、蒼白”，他曾擔任陸軍官校大學部部主任，教育是百年大計，要當負責任的當代人、要避免政客短視近利、要為下一代保留最佳的彈性，都是辦教育的鐵律，不該把政治偏狹的視野帶到教育裡。



洪登南，屏東人，陸軍官校69年班畢業，“國防大學”中正理工學院碩士，台北師範大學化學系博士。陸軍上校退役，退役前擔任陸軍官校大學部部主任。



“國防部”證實，軍事院校將調整通識課程，刪除“中國現代史”，改為“世界歷史”，另縮減國文含《孫子兵法》、英文課程各兩學分，用來新設“近代思想”與“人權與民主發展”課程，引發熱議。



針對刪除或換掉中國近代史課程，洪登南認為，檯面上轉型正義這批人就是想搞“台獨”，項莊舞劍意在沛公，“去中化”的目的就是搞“台獨”，這非常明顯，雖然偽裝得很好、也講得很漂亮，但司馬昭之心路人皆知。對轉型正義行動綱領這批人來講，基本上都是既定框架在做事，彈性不足。

