綠發文暗挺韓國戒嚴急刪文　藍要求賴道歉

民進黨立院黨團PO文附和尹錫悅戒嚴，事後又刪文。國民黨譴責民進黨的行為，並要求民進黨主席賴清德應立即向大眾道歉。(圖:國民黨臉書) 中評社台北12月4日電／韓國總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴。但民進黨“立法院”黨團卻在Threads上發文疑似力挺，更扯到“立院”藍白預算審查，遭質疑根本是支持戒嚴，就連自家人也看不下去罵翻。而國民黨譴責民進黨拿韓國的傷口作為政治消費的素材，要求民進黨主席賴清德應立即向民眾道歉。對此民進黨4日凌晨發聲明否認支持戒嚴，反稱外界過度曲解。



韓國宣布戒嚴後，民進黨“立院”黨團隨即在Threads發文表示，韓國國會被親朝鮮勢力操控，總統尹錫悅為維護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。綠並將事件連結至“立院”預算審查，痛批藍白是暗黑惡勢力侵蝕“國家”。



國民黨指出，民進黨身為執政黨，此刻理應當專注在可能引發的國際局勢變化、區域衝突，更應重視韓國若發生大規模衝突，要提前評估在韓國居住、旅遊的民眾撤僑需求，“國安”單位應該做好各項因應準備，關注韓國局勢，並要求駐韓國台北代表處掌握訊息，留意民眾的安全與需求。



國民黨表示，面對國際變局，可惜民進黨均不做務實的行動，只看到民進黨團衹有唯恐天下不亂的借題發揮，發文聲稱“韓國戒嚴是為守護自由憲政體制”，趁機抹黑“立法院”內正常的“國會”監督，等於將“立法院”內政黨攻防的怨氣當成“挺戒嚴”的理由，民進黨在承受輿論壓力後，隨即心虛刪文。



國民黨質疑，賴清德作為“中華民國”的三軍統帥，是否認為未來台灣可以因為“總統”不滿意“國會”的監督，就決定軍隊接管“國會”？難道民進黨正在建立台灣的新黨國體制，無法用選票贏得“國會”，是否就要用軍隊接管“國會”？



國民黨強調，民主制度得之不易，全球人民都期望政局動盪早日恢復平靜，回歸民主制度運作常軌。沉痛譴責民進黨，勿將韓國的傷口作為政治消費的素材，勿把韓國民主的苦難當成煽動戒嚴的借口，賴清德應該立即向大眾道歉。



對此民進黨“立院”黨團在凌晨做出回應，表示民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，只是轉發國際資訊，並與台灣目前政壇比照，絕無支持戒嚴意思，反嗆質疑者杯弓蛇影、過度渲染大可不必，要求在野黨適可而止。