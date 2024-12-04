青春版《牡丹亭》首演20周年巡演圓滿收官

白先勇與青春版《牡丹亭》演員合影。（照片：許培鴻提供） 中評社南京12月4日電／“但是相思莫相負，牡丹亭上三生路……”12月1日晚，當台上的柳夢梅與杜麗娘攜手走來，台下掌聲雷動。這也標誌著青春版《牡丹亭》首演20周年巡演圓滿收官。自11月29日起，青春版《牡丹亭》連續三晚在南京上演，場場座無虛席。



2024年是青春版《牡丹亭》首演20周年。作為戲曲守正創新的一個典型案例，青春版《牡丹亭》在昆劇演出史上有著深遠的影響。此次青春版《牡丹亭》的演出分上、中、下三本。上本為“夢中情”，講述杜麗娘覺醒自我、追尋愛情的仿徨與求索；中本“人鬼情”展現了杜麗娘與柳夢梅二人不棄不滅、打破桎梏的執著與堅守；下本“人間情”則是夢影雙描、終成眷屬的團圓美滿。



杜麗娘與柳夢梅超越生死的愛情故事，通過清麗婉轉的聲腔和蘊藉深遠的唱詞，透過演員們盡顯成熟的演出，穿梭過廿載時光，與當年猶含青澀的首演遙遙相應。



在這裡，古老的昆曲與年輕的心靈相遇，經典動人的愛情故事，古典雅致的曲詞，令觀眾如醉如痴。觀眾席中除了南京大學、東南大學的學生，還有來自南京市琅琊路小學、南京外國語學校的小學生和中學生。台上是20年如故的“原班人馬”，台下是一代代的青年觀眾，文化傳承的脈搏於此回響，昆曲發展的生機春意盎然。



這場視聽之美的文化盛宴，不僅是對傳統昆曲藝術的一次深情致敬，更是經典與現代完美融合的生動詮釋。中國科學院院士，南京大學教授符淙斌表示，科學和藝術有著共性和交融的部分，青春版《牡丹亭》大美天成。南京大學文學院博士生陳俊傑認為，青春版《牡丹亭》在20年後依然有非常旺盛的生命力，傳統文化的內核中的美學表達，對今天的年輕人依然有吸引力，具有啟發性。



年輕觀眾的熱情，讓著名作家白先勇倍感欣喜，連續三天登台致謝。他表示，青春版《牡丹亭》20周年活動的末場戲放在南京，也是為了慶祝南京大學文學院建院110周年。20年間，青春版《牡丹亭》演出近500場，足跡遍及海內外60餘座城市、40多所高校，入場觀眾達百萬人。“可以說，一齣戲啟動了昆曲復興。”白先勇深情地說，“昆曲是我們中華民族的文化瑰寶，是明清兩朝最高的文化成就之一。在我看來，昆曲跟商周的青銅器、宋朝的汝窑瓷器是同一個層次的！我呼籲大家一起來保護好我們的民族瑰寶——昆曲。”