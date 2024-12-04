韓國最短命戒嚴　謝寒冰：也給賴一個警惕

韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚全球。民進黨“立院”黨團卻在Threads上發文疑似力挺。對此，媒體人謝寒冰在臉書發文表示看法。（照:謝寒冰臉書） 中評社台北12月4日電／韓國總統尹錫悅4日清晨宣布解除戒嚴，從昨日深夜到今日早晨，這次戒嚴令只維持約6小時，堪稱韓國史上“最短命戒嚴”。尹錫悅強調昨日宣布戒嚴是為了“拯救國家”，資深媒體人謝寒冰4日表示，“你以為尹錫悅政變很烏龍又短命嗎？其實部分民進黨人與青鳥的腦內自high政變，比尹錫悅的更烏龍、更短命”。



謝寒冰另外受訪時說，這也給賴清德一個警惕，韓國戒嚴消息一出來之後，民進黨居然發一篇指責台灣的國民黨、民眾黨就跟韓國的在野黨一樣，在癱瘓“國會”、癱瘓議事，“講得一副賴清德好像要學尹錫悅這樣幹，後來卻又馬上刪文收回去。”



韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚全球，但國會表決通過解除戒嚴，他即在清晨4時30分宣布解除戒嚴。民進黨“立院”黨團卻在Threads上發文疑似力挺，更扯到“立院”藍白預算審查，遭質疑根本是支持戒嚴，就連自家人也看不下去罵翻。對此民進黨4日凌晨發聲明否認支持戒嚴，反稱外界過度曲解。



謝寒冰4日在臉書上發文表示，“你以為尹錫悅政變很烏龍又短命嗎？其實部分民進黨人與青鳥的腦內自high政變，比尹錫悅的更烏龍、更短命”。對此，許多網友紛紛留言諷刺“好想看民進黨今天要怎麼凹回來”、“民進黨以為撿到槍，結果秒膛炸”、“尹在戒嚴令中應該會得到某種利益或好處，除非他很神經病”、“比烏龍麵還烏龍”。



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰4日接受訪問時也指出，“尹錫悅這個像鬧劇一樣的政變，現在看起來大概是韓國史上最短命的政變之一，因為從他宣布戒嚴的第一刻開始，在野黨、執政黨全部都反對，接下來就是這些國會議員緊急回到國會內，然後190票在場的議員全部通過解除戒嚴，軍隊慢慢離開，再來現場民眾開始高喊，從彈劾尹錫悅變成逮捕尹錫悅。”



謝寒冰表示，“尹錫悅的整個政治思維完全是不知道發生了什麼狀況？他怎麼會傻到認為他可以實現戒嚴，把在野黨全部都抓起來，這根本是天方夜譚”，謝寒冰強調，韓國是美國在控制的國家，不是你尹錫悅控制的，美國怎麼可能讓你這樣亂玩，所以尹錫悅自己把自己玩完了，接下來他面臨的下場恐怕就是要被逮捕審判。



謝寒冰說，這也給賴清德一個警惕，韓戒嚴消息一出來之後，民進黨居然發一篇指責台灣的國民黨、民眾黨就跟韓國的在野黨一樣，在癱瘓“國會”、癱瘓議事，“講得一副賴清德好像要學尹錫悅這樣幹，後來卻又馬上刪文收回去。”



謝寒冰指出，“看到一堆青鳥也是一片雀躍，以為今日尹錫悅、明日賴清德，想學尹錫悅嗎？趕快學吧，民進黨有沒有這個種？看你敢不敢這樣做？韓國的民主經過這次之後就是大重傷。”