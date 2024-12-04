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邱垂正：雙城論壇已申請 將依規定審查
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2024-12-04 10:06:49
陸委會主委邱垂正接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北12月4日電（記者 鄭羿菲）2024上海—台北雙城論壇預計12月中旬登場，台北市政府也將在4日上午與上海市同步宣布相關資訊。陸委會主委邱垂正4日表示，目前雙城論壇已向政府申請，陸委會將以相關規定予以必要的協助與審查許可。
媒體追問，陸方來台參與雙城論壇的領隊者是誰？邱垂正受訪時說，這應該要由台北市政府對外說明。
“立法院”內政委員會4日邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豐山列席報告業務概況，並備質詢。
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