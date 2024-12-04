鍾東錦訪南京　讚台商投資生態園　

苗栗縣長鍾東錦（左二）參訪由台商林銘田（右二）投資開發的南京市銀杏湖景區。（照片：苗栗縣政府） 中評社台北12月4日電／無黨籍苗栗縣長鍾東錦率團赴大陸參訪第5天，3日特別拜訪由台商林銘田投資的南京市銀杏湖景區，這座生態遊樂園共投資1200萬美元、耗時15年打造，成江蘇最具規模生態主題樂園。一行人下午也走訪南京台灣青年創業學院，瞭解陸方招攬台灣青年赴陸發展細節。



鍾東錦並向台商招手表示，可到苗栗投資設廠，縣府一定盡全力讓台商投資順利。



根據《中時新聞網》報導，由台商林銘田投資開發的銀杏湖生態園區，位在南京市江寧區谷里鎮，林銘田總共投下1200萬美元資金，規劃開發面積廣達1萬畝，目前已完成的旅遊區景點主要包括青龍山人居森林公園、銀杏湖高爾夫球場、銀杏樹遊樂區、生態休閒區、商務區、酒店別墅區等，是目前江蘇省境內規模最大的休閒度假園區。



鍾東錦率領苗縣府參訪團昨日上午先赴南京市銀杏湖景區拜會林銘田，雙方也對談交流台商在大陸投資經營現況。鍾東錦強調，苗栗縣具備水電豐沛、人力充足及用地取得容易等優勢，向台商招手歡迎他們到苗栗設廠投資，下午則轉往以清代著名學者甘熙故居設立的南京民俗博物館參訪，體驗人文歷史。



鍾東錦一行人還特別拜訪南京台灣青年創業學院，學院位於南京市江寧區經濟技術開發區九龍湖國際企業總部園區，於2017年7月5日掛牌成立，9月18日青創學院獲認證為“江蘇省台灣青年就業創業基地”，以及準“海峽兩岸青年就業創業示範點”，並被視為秉承架設兩岸青年“連心橋”、建構就業創業“強磁場”理念的就業創業平台。