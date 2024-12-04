雙城論壇17日台北登場　滬副市長率團出席

蔣萬安出席台北市政府的模範市民頒獎典禮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月4日電（記者 張穎齊）今年台北、上海雙城論壇終於千呼萬喚始出來，台北市政府今日宣布論壇將於17日在台北舉行，主題為“智慧治理永續未來”，中國國民黨籍台北市長蔣萬安秉持“雙城好、台灣好”，延續舉辦第15屆，增進兩市市民福祉。上海市政府訪問團將由一位副市長帶隊出席論壇活動，但會中並未提及是由哪位上海副市長帶隊。另外，雙方將簽署“台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄”與“台北市立動物園與上海動物園小熊貓物種交流及保育合作備忘錄”。



蔣萬安今日上午出席台北市政府的模範市民頒獎典禮前未回應相關問題，只表示雙城論壇將由發言人殷瑋於10點半說明。



台北市政府發言人殷瑋表示，一年一度的台北上海城市論壇（雙城論壇），今年依例輪到台北市主辦，台北市政府將持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，以及“雙城好、兩岸好”的願景，與上海市進行城市交流，雙方經過溝通，決定將於今年12月17日舉辦“2024台北上海城市論壇”。



殷瑋說，台北市與上海市自2010年開始每年輪流舉辦論壇及互訪，已連續舉辦14屆論壇、簽署45項議題合作備忘錄，今年為第15屆。繼去年蔣萬安市長率團出席在上海的雙城論壇後，今年將是蔣市長上任後首次在台北舉辦的雙城論壇，別具意義，期能延續兩市良好互動，務實推展雙城交流，增進兩市民眾的福祉，持續推動“雙城好、兩岸好”的目標。



殷瑋表示，本屆論壇主題訂為“智慧治理 永續未來”，三個分論壇的規劃分別是：探討人本智慧和友好便捷交通環境的“友善交通分論壇”、探討兩市水利建設及污水處理的“河川治理分論壇”，以及從文化觀點開展“老建築、新視野”的“人文城市分論壇”。殷瑋說，上海市政府訪問團將由上海市副市長帶隊出席論壇活動。



殷瑋表示，雙方也將在本屆論壇簽署“台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄”與“台北市立動物園與上海動物園小熊貓物種交流及保育合作備忘錄”。